Vanavond op tv: de reis met de urne van Jeroom en zijn vrienden, een snelwegnomade in Europa en in het spoor van de wolf

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Weg naar werk’

Terwijl duizenden vacatures in ons land niet ingevuld geraken, zoeken veel jonge mensen met een migratieachtergrond naar passend en aangenaam werk. Deze zesdelige reeks, gemaakt door zes niet-Europese filmmakers, volgt de calvarietocht van enkele nieuwkomers in België. Jef Neve tekende voor de soundtrack.

Om 21.55 op Canvas

Lees ook: De ‘Weg naar werk’ van Wasim: ‘Ik had nooit gekookt, nu ben ik Mister Falafel’

‘A Parked Life’

Echt vrolijk word je niet van dit portret van de Bulgaar Petar Doychev, één van de vele Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die als snelwegnomade in West-Europa leeft. De weerbarstige gitaar van Bert Dockx (Flying Horseman) en de voorbijglijdende sneeuwlandschappen versterken het eenzame en beklemmende gevoel in de stuurcabine.

Om 22.45 op Canvas

‘Boris’

De tocht van Jeroom, Jonas Geirnaert en Bockie De Repper voert hen van de oostkust van Canada naar de westkust om te eindigen met een loodzware trektocht naar Boris’ eindbestemming. Onderweg raften ze op modderige rivieren, bezoeken ze het lelijkste wassenbeeldenmuseum van Canada en testen ze berenspray. Ondanks het emotionele verhaal over het afscheid van Jerooms broer, is ‘Boris’ een ode aan het leven.

Om 21.00 op Play4

‘Pano: (Over)leven met de wolf’

De afgelopen vijf jaar hebben wolven bijna 500 stuks kleinvee in Vlaanderen gedood. Nog maar 10% van de mensen met dieren in het gebied waar de wolf actief is, heeft een wolfwerende omheining, ook al wordt die gesubsidieerd. De wachtlijsten zijn lang. ‘Pano’-reporter Vincent Verelst trok vijftien keer naar het wolvengebied, in het spoor van de wolf. Zeker is: de wolf polariseert.

Om 21.45 op Eén

‘Tweeling’

Italië, 2016. Een tweeling wordt te vroeg geboren op een gammel bootje op de Middellandse zee. De Nederlandse documentairemaakster Bregtje van der Haak was toevallig in de buurt voor een ‘VPRO Tegenlicht’-reportage en besloot het avontuur van de Eritrese moeder en haar tweeling gedurende zeven jaar te filmen.

Om 23.00 op NPO 2

Rye Lane Beeld Disney+

‘Rye Lane’

We zijn er eerlijk gezegd nog niet helemaal uit of we nu zo blij moeten zijn met het fenomeen van de genderneutrale toiletten, maar één ding staat als een paal boven het toiletwater: in de charmante romantische komedie ‘Rye Lane’ vormt het unisextoilet van een kunstgalerie het onwelriekende decor van een erg grappige ontmoeting tussen twintigers Yas en Dom.

Nu te zien op Disney+

Lees ook: Het mooiste aan ‘Rye Lane’ (★★★½☆) op Disney+ is het scherp inzicht in de bloei en in de neergang van liefdesrelaties

‘Copa del Rey: FC Barcelona - Real Madrid’

Afgelopen zondag legde een wervelend Real Madrid er zes in het mandje tegen Real Valladolid. Eden Hazard mocht een halfuur voor affluiten nog eens invallen en deelde zowaar een assist uit voor de 6-0. Benieuwd of het in de terugwedstrijd van de halve finale van de Spaanse beker tegen Barcelona ook zo vlotjes gaat. De heenwedstrijd eindigde op 0-1 in het voordeel van Barcelona.

Om 20.40 op VTM 2

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids