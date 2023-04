Vanavond op tv: de rituelen van de Jood, de huisvrouw van Metejoor en de moeder van onze premier

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Shalom allemaal!’

In Antwerpen wonen ongeveer drieduizend gelovige Joodse gezinnen. Ze volgen heel strikt 613 Joodse wetten, die er al van jongs af aan worden ingepompt. Oud-Humo-journalist Diederik Van den Abeele won het vertrouwen van de gesloten gemeenschap en toont in deze tiendelige docureeks hoe de orthodoxe Jood een geprogrammeerd leven leidt van voor de geboorte tot na de dood.

Om 21.00 op Play4

‘Liefde voor muziek’

Na Daans formidabele cover van Metejoors ‘Intro’ vorige week, draait die laatste vanavond de rollen om: Metejoor neemt Daans monsterhit ‘Housewife’ onder handen en zet zowaar een tekst onder de instrumentale discoknaller. Nog in deze aflevering brengen Jente Pironet en Sarah Pepels van Portland – ten tijde van de opnames nog een koppel – een eigen versie van Daans ‘Exes’. De ironie!

Om 20.35 op VTM

‘Waarom wachten’

Karine Claassen brengt in de tweede aflevering van ‘Waarom wachten’ moeder Françoise (82) en zoon Alexander De Croo (47) samen voor een gesprek over wat ze voor elkaar betekenen. Onze premier windt er geen doekjes om: ‘Dat je je ouders op een bepaald moment gaat verliezen, dat is iets zeer moeilijks.’

Om 21.20 op Canvas

‘House of Maxwell’

Kijktip voor wie elke maandag ‘Succession’ volgt: deze BBC-reeks over de ondergang van mediamagnaat Robert Maxwell en zijn familie, een dynastie van rijke smeerlappen die de schrijvers van de HBO-hit heeft geïnspireerd.

Om 23.05 op Canvas

Candy Dulfer Beeld NTR

‘Candy’

Voor de Nederlandse saxofoniste Candy Dulfer (53) is optreden haar zuurstof. In het verleden speelde ze al samen met supersterren als Prince, Nile Rodgers, Van Morrison en Pink Floyd. In deze documentaire vertelt ze openhartig over haar jeugd, haar intieme band met haar ouders en haar ongewenste kinderloosheid.

Om 22.15 op NPO 2

‘Michelle Obama & Oprah Winfrey’

Michelle Obama praat met Oprah Winfrey over de voornaamste bevindingen uit ‘Het licht in ons’, haar bestseller uit 2022. De voormalige first lady vergaarde in dat boek, met als ondertitel ‘Hoe we onzekere tijden overwinnen’, levenslessen die ze had opgedaan in het Witte Huis. Michelle en Oprah praten over het belang van vriendschap, de tol van ouderdom en het harde werk dat een huwelijk vereist.

Nu te zien op Netflix

