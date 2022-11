Vanavond op tv: de sadist in Alex Agnew, het eindstation van ‘Uncle Martin’, en Jonah Hill bij de zielenknijper

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Alex Agnew’s Fear Factor’

Om de concurrentie met het WK-geweld op de VRT niet te moeten aangaan, besloot Play4 zijn paradepaardje ‘De allerslimste mens’ wat vroeger in het najaar uit te zenden dan normaal. Mag wél de naderende voetbalstorm trotseren: Alex Agnew. Hij presenteert vanaf vanavond de comeback van de beruchte spelshow ‘Fear Factor’. De wansmakelijke opdrachten die Walter Grootaers destijds voor de kandidaten in petto had, zijn naar verluidt afgeschaft: deze reeks draait meer rond mensen die ‘hun grootste angst in de ogen moeten kijken’.

Om 21.00 op Play4

‘Uncle Martin’

Een bloedband doet iets onverklaarbaars met een mens, zo mocht ook Martin Heylen de voorbije weken ondervinden. Na emotionele bezoekjes aan bloedverwanten in onder meer Tucson, Charlotte en Detroit bereikt Martin in deze slotaflevering eindelijk Ithaca, zijn eindbestemming. Hier hoopt hij de homeground te vinden waar zijn vader is opgegroeid en een oude familiekwestie te ontraadselen.

Om 20.40 op Eén

‘Shadowlands’

Ongetwijfeld de beste film die Richard Attenborough ooit regisseerde. Anthony Hopkins speelt C.S. Lewis, de diepgelovige schrijver van de ‘Narnia’-boeken, die op latere leeftijd verliefd wordt op een vrijgevochten Amerikaanse (Debra Winger). Superieure tranentrekker met een doorleefde visie op de liefde.

Om 13.20 op VTM 4

‘The Children in the Pictures’

U dacht dat uw job al gruwelijk was? Task Force Argos, een speciale eenheid van de Australische politie, houdt zich uitsluitend bezig met kinderporno op het internet en het opsporen van daders en slachtoffers. ‘The Children in the Pictures’ volgt de rechercheurs enkele maanden tijdens hun uitputtende werk.

Om 23.15 op NPO 2

Phil Stutz Beeld TMDb

‘Stutz’

‘Het is raar, ik weet het’, geeft acteur Jonah Hill in de trailer van deze nieuwe docu toe, ‘dat een patiënt een film over zijn therapeut maakt, maar deze man heeft mijn leven veranderd.’ Hill praat openlijk over zijn moeilijke jeugd, zijn onzekerheden, zijn paniekaanvallen. De gerenommeerde New Yorkse psychiater Phil Stutz zelf vat het zo samen: ‘Dit wordt de beste documentaire ooit, of de slechtste. Waarschijnlijk allebei.’

Nu te zien op Netflix

