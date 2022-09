Vanavond op tv: De slimste mensen van Vlaanderen, de terugkeer van ‘Blind getrouwd’ en uw geld beheerd door VTM

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De allerslimste mens ter wereld’

Meesterbreinen aller landen, verenigt u! Tijd om de oranje zeteltjes af te stoffen, bij elke scheet vijf trefwoorden te turven en Erik Van Looy uit de bezemkast te halen, maar ook om te víéren: in zijn jubileumseizoen – jaargang 20! – zoekt de hondspopulaire televisiequiz voor de tweede keer ‘De allerslimste mens ter wereld’. Wat wil dat zeggen? Voormalige winnaars, superieure kandidaten van het voorbije decennium én Jeroom nemen het tegen elkaar op.

Om 21.00 op Play 4

Lees ook Het succes van ‘De allerslimste mens ter wereld’ ontrafeld: ‘Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar de winnaar is vastgelegd in het script van de redactie’

‘Iedereen beroemd’

A dog is dan wel a man’s best friend, voor Evi Brutin zijn de viervoeters eerder wat Vladimir Poetin is voor het Oekraïense volk. De reporter van ‘Iedereen beroemd’ heeft een fobie voor honden, ongeacht grootte of ras, wat zich uit in paniekaanvallen en hyperventilatie telkens als ze op straat een exemplaar tegenkomt. Maar er is beterschap op komst: in een nieuwe rubriek van het Eén-magazine gaat Brutin in therapie: ‘Als ik een hond zie in de verte, steek ik de straat over.’

Om 19.40 op Één

‘De tafel van vier’

Mocht Gert Verhulst een voorwerp zijn, dan was hij een Zwitsers zakmes. Als dat zakmes eist dat er heel de tijd een camera op hem gericht staat. Na ‘De Verhulstjes’, Sterren op allerlei dansvloeren en elke mogelijke samenwerking met James Cooke, staat Verhulst er deze keer alleen voor. In ‘De tafel van vier’ overloopt hij elke dag de actualiteit met vier experts rond de tafel. Is er iets dat Gertje niet kan?

Om 20u op Play 4

‘Devil in Ohio’

Als de 15-jarige Jules Mathis thuiskomt van school, zit er een leeftijdgenote die ze nooit eerder heeft gezien aan de keukentafel. Haar moeder, een psychiater, zegt dat Mae een patiënte is in de instelling waar ze werkt en dat ze een tijdje bij het gezin komt inwonen. Maar als er vreemde dingen gebeuren in en rond het huis en Jules per ongeluk ziet dat er een pentagram in de rug van Mae is gekerfd, probeert ze uit te zoeken wat er aan de hand is. Jules en haar moeder Suzanne (Emily Deschanel, bekend van ‘Bones’) moeten vechten om het gezin bij elkaar te houden en te overleven in deze achtdelige thriller, die bizar genoeg op een waargebeurd verhaal is gebaseerd.

Nu op Netflix

‘Blind getrouwd’

‘U vraagt, wij trouwen’, zijn ze van mening in de bestuurskamer van VTM, dus staat er een nieuw seizoen van het kijkcijferkanon ‘Blind getrouwd’ voor de deur. Aan het concept is geen sikkepit veranderd. Nobele onbekenden schrijven zich in op zoek naar de liefde en worden door experts gekoppeld aan iemand die ze pas voor het altaar voor het eerst zien. Nieuw dit jaar is dat alle koppels hun huwelijksfeest samen vieren en daarna in één grote groep op huwelijksreis trekken.

Om 20.35 op VTM

‘Het grote gelddebat’

Als u tussen het ploeteren door rekeningen en wisselen van energieleverancier door nog wat tijd over heeft, kan u uw oor te luister leggen bij ‘Het grote gelddebat’. Daarin gaan nieuwslezers Stef Wauters en Birgit Herteleer op zoek naar antwoorden op deze financieel onzekere tijden. Dan doen ze met behulp van toppolitici, experts en gewone Vlamingen, live vanuit de nieuwsstudio in Antwerpen.

Om 22.05 op VTM

‘Life’

Amusante rip-off van ‘Alien’, waarin enkele wetenschappers (Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson en Ryan Reynolds) een microscopisch buitenaards wezen ontdekken dat al snel niet meer zo microscopisch is, en bovendien allesbehalve sympathiek. Een degelijke thriller met een memorabel einde.

Om 20.35 op VTM 4

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids