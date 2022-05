Vanavond op tv: de sneakers van King Connah, madammen met een bontjas, en de midlifecrisis van Amy Schumer

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘SNEAK PEEK’

U denkt bij het horen van ‘Yeezy’s’, ‘Air Max 1 Chili’s’ en ‘G Units’ spontaan aan de spijslijst van uw plaatselijke hamburgertent? Goed nieuws, n00b! In deze nieuwe VTM GO Shorties-reeks spijkert dj Hakim Chatar uw rammelende kennis over sneakers en streetwear vakkundig bij. In de eerste vijf afleveringen gaat Chatar langs bij YouTube-fenomeen Acid, styliste Farah El Bastani, acteur Nicolas Caeyers, customizer Tijs Van Impe en natuurlijk ook bij Vooruit-voorzitter en oppersneakerhead Conner Rousseau.

Nu te zien op VTM GO

‘VIKTOR VS. FRANCESCO’

Lineaire tv is dood, lang leve online! Als VTM iets op zijn digitale platform VTM GO gooit, kan concurrent Play natuurlijk niet achterblijven. In ‘Viktor vs. Francesco’ dagen kemphanen Viktor Verhulst en Francesco Planckaert elkaar uit in een reeks absurde maar écht bestaande kampioenschappen zoals Hawaïaans vuurdansen, stoofvlees eten en sekspoprafting. ‘We zijn met die pop in de Lesse gesprongen alsof ons leven ervan afhing.’

Nu te zien op GoPlay

‘SPORZA: EUROPA LEAGUE’

Vanavond staat de eerste finale van het UEFA-drieluik Europa League, Conference League (25/5) en Champions League (28/5) op het programma. In het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, de thuisbasis van Sevilla FC, nemen Eintracht Frankfurt en Glasgow Rangers het tegen elkaar op.

Om 20.35 op Canvas

Een koppel in Harlem, 1932 in 'The Photograph' Beeld Estate of James Van Der Zee

‘THE PHOTOGRAPH’

In deze fascinerende documentaire gaat de Antillaans-Nederlandse filmmaker Sherman de Jesus op zoek naar het verhaal achter de enige foto die hij van zijn grootvader heeft. De reis brengt hem in New York en katapulteert hem naar de Harlem Renaissance, de culturele bloeiperiode uit de jaren 1920 waarin de zwarte bewoners van Upper Manhattan zich in hun prachtigste pakken, duurste japonnen en fraaiste bontjassen lieten fotograferen voor de lens van portretfotograaf James Van Der Zee, onder wie dus ook Juan de Jesus, de opa van Sherman.

Om 23.20 op NPO 2

‘CYBER HELL: EXPOSING AN INTERNET HORROR’

Na dramaseries brengt Netflix nu ook true crime-documentaires uit Zuid-Korea tot bij ons, en de eerste titel uit het genre is al even donker als ‘Squid Game’ of ‘Hellbound’. ‘Cyber Hell’ doet het verhaal van één van de grootste misbruikschandalen uit de afgelopen jaren in het land, over een netwerk van chatrooms waar vrouwen en tienermeisjes gechanteerd werden om seksuele gunsten te verlenen en beelden van het misbruik tegen betaling werden verspreid via Telegram.

Nieuw op Netflix

Amy Schumer in 'Life & Beth' Beeld TMDb

‘LIFE & BETH’

Amy Schumer, één van de grappigste vrouwen van Amerika, kruipt in deze nieuwe tragikomische serie in de huid van Beth, een succesvolle veertiger met een knoert van een midlifecrisis die haar luxeleventje in New York inruilt voor een retraite in haar geboortedorp, waar ze pardoes verliefd wordt op een excentrieke wijnboer (Michael Cera, met baard!).

Nieuw op Disney+

Meer kijktips? Check humo.be/gids