Vanavond op tv: de speurneus in Keira Knightley, het kickbokstalent van JCVD en Elvis Presley als geheim agent

‘Boston Strangler’

Begin jaren 60 werd Boston opgeschrikt door een psychopaat die dertien vrouwen verkrachtte en wurgde met hun eigen kledij. De jacht op de seriemoordenaar werd al eens verfilmd in 1968 – ‘The Boston Strangler’, met Tony Curtis en Henry Fonda – maar nu is er ook deze kersverse truecrimethriller die focust op het verhaal van journaliste Loretta McLaughlin (Keira Knightley), die zich vastbeet in de zaak.

Nu te zien op Disney+

‘De weekenden’

In de laatste aflevering blikken de weekenders terug op een onvergetelijk jaar en komen we te weten hoe het hen nu vergaat. Thomas zoekt als kersverse vader een evenwicht tussen werk en zijn gezin. En de verhuis van Cis (naar Antwerpen) vindt sneller plaats dan gepland.

Om 21.20 op Canvas

‘Kickboxer’

Over Jean-Claude Van Dammes acteertalent valt te discussiëren, maar zijn combatkundigheid stond buiten kijf: kijk maar eens naar de geweldige manier waarop hij zijn tegenstanders op hun mieter geeft in ‘Bloodsport’, ‘Hard Target’ of deze ‘Kickboxer’, wellicht de beste martialartsfilm die the muscles from Brussels ooit maakte.

Om 20.35 op VTM 4

‘Hans Zimmer: Hollywood Rebel’

Dat griezelige, irritante geluid dat in ‘The Dark Knight’ de schelmerijen van The Joker aankondigt? Dat is filmcomponist Hans Zimmer ten voeten uit: ‘Gemaakt met scheermesjes op piano- en cellosnaren. Ik wilde een sound die mensen hartstochtelijk zouden haten.’

Om 22.40 op NPO 2

Agent Elvis (L to R) Johnny Knoxville as Bobby Ray and Matthew McConaughey as Elvis in Agent Elvis. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2023 Beeld NETFLIX

‘Agent Elvis’

Wat als Elvis Presley naast rockster ook geheim agent was? Het is wellicht een vraag die niemand zich ooit heeft gesteld, maar Netflix geeft er toch een antwoord op met animatiereeks ‘Agent Elvis’. De eerste beelden beloven een dolle rit: The King vliegt rond met een jetpack, pakt ninja’s hardhandig aan en plant een Amerikaanse vlag op de maan. Ex-vrouw Priscilla Presley en ‘Archer’-schrijver Mike Arnold bedachten de reeks, niemand minder dan Matthew McConaughey neemt Elvis voor zijn rekening.

Nu te zien op Netflix

