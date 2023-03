Vanavond op tv: de Staatsveiligheid vs terroristen, Jackie Chan op wraakmissie en de vlam van Michel Fourniret

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De bunker: seizoen 2'

Het tweede seizoen van ‘De bunker’ duikt opnieuw in het gepantserde hoofdkwartier van de Antwerpse cel van de Belgische Staatsveiligheid. De opnames dateren al van 2016 (!) – u herkent onder meer wijlen Marc Van Eeghem – maar omdat de aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek toen nog maar net hadden plaatsgevonden, besliste VTM om de vers ingeblikte afleveringen voor onbepaalde duur in de koelkast te stoppen.

Om 21.45 op VTM

‘De Platoschool’

In 1983 werd in Amsterdam de Platoschool opgericht, een basisschool waarin kinderen naast rekenen en taal ook hun ‘innerlijke balans’ leerden te vinden. Deze documentaire van ex-leerlinge Yara Hannema vertelt het verhaal van nobele bedoelingen, doorgeschoten idealen, machtsmisbruik en billenkoek. In 2002 moest de school de deuren sluiten.

Om 22.30 op NPO 2

Pierce Brosnan in 'The Foreigner' Beeld TMDb

‘The Foreigner’

Wanneer Ierse terroristen zijn dochter ombrengen en het rechtssysteem niet thuis geeft, gaat Jackie Chan zelf op zoek naar rechtvaardigheid. Hij moet het opnemen tegen een oud-IRA-lid (een duidelijk naar Sinn Féin-leider Gerry Adams gemodelleerde Pierce Brosnan) dat zich intussen stevig heeft opgewerkt in de hogere regionen van de regering, en dat leidt geheid tot vuurwerk. Vinnige wraakthriller met Chan op zijn best.

Om 20.35 op VTM 3

‘Voetbal: Europa en Conference League’

Na de roemloze uitschakeling van Club Brugge in de Champions League rust de voetbalhoop van de natie op de schouders van de drie andere overblijvende Belgische ploegen in Europa: Anderlecht, Gent en Union. Wie van hen verzekert zich vanavond van een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd volgende week en houdt zo uitzicht op de kwartfinales?

Anderlecht - Villareal, om 18.25 op Canvas

FC Union Berlin - Royale Union Saint-Gilloise, om 18.45 op Play Sports 1

AA Gent - Basaksehir, om 20.45 op Play6

Monique Olivier en Michel Fourniret in 'L'affaire Fourniret' Beeld Netflix

‘L’affaire Fourniret’

Vanaf eind de jaren 80 tot 2003 bracht Michel Fourniret minstens twaalf mensen om het leven, in Frankrijk en in België. Toen hij in juni 2003 een meisje probeerde te ontvoeren in Ciney, kon de politie hem eindelijk oppakken en linken aan een resem eerdere misdaden. De nieuwe truecrimereeks ‘L’affaire Fourniret’ draait echter niet rond hem, maar rond de sinistere rol die zijn vrouw Monique Olivier in het hele verhaal speelde.

Nu te zien op Netflix

