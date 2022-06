Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Boys’ Seizoen 3

Wat gebeurt er als je het Disneygehalte uit de Marvel Cinematic Universe haalt? Juist: een gortige superheldenreeks die véél bloed, seks en geweld niet schuwt. Al mag u het begrip ‘helden’ met een korreltje zout nemen: in het beste geval zijn ze verwaande narcisten, in het slechtste geval corrupte klootzakken, terroristen en letterlijke nazi’s. In het derde seizoen krijgen we meteen ook een nieuwe schurk: Soldier Boy, een parodie op Captain America. Benieuwd of Karl Urban en co. eindelijk hun wraak kunnen nemen.

Vanaf nu op Prime Video

UEFA Nations League: België - Nederland

Na de schenenschopperij van Noa Lang in de Belgische competitie komt nu ook deel twee van strijd tussen de Lage Landen. Onze Rode Duivels nemen het thuis op tegen Oranje in de derde editie van de UEFA Nations League.

Om 20.25 op VTM

‘The Shawshank Redemption’

Een commerciële flop die uitgroeide tot één van de populairste crowdpleasers aller tijden. Tim Robbins wordt onschuldig veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en raakt in de gevangenis bevriend met Morgan Freeman. Een minzaam kabbelend beekje van een film.

Om 23.15 op Play4

Biopic over Johnny Cash die, zoals wel meer films in dit genre, vooral een pronkstuk is voor de hoofdrolspelers. Joaquin Phoenix en Reese Witherspoon (als June Carter) doen hun eigen zang en brengen zo enorm veel authenticiteit in hun rollen. Dat de liedjes onverwoestbare klassiekers zijn, helpt natuurlijk.

Om 23.05 op VTM

‘Perfume: the story of a murderer’

Het legendarische boek van Patrick Süskind, over een moordenaar in het Frankrijk van de 18de eeuw die de geur van zijn slachtoffers probeert te bottelen, leek onverfilmbaar. Tom Tykwers poging is niet helemaal succesvol, maar toont wel tomeloze ambitie en veel visueel vernuft.

Om 21.20 op Canvas

‘Mr. Holland’s Opus’

Superieure tranentrekker met Richard Dreyfuss als muziekleerkracht die in de loop der jaren zijn eigen ambities als componist noodgedwongen aan de kant schuift. De stroperigheid wordt gecompenseerd door de pure genietbaarheid van het verhaal, ook al weet je op voorhand wat je te horen gaat krijgen.

Om 22.45 op Eén

