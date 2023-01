Vanavond op tv: de stunts van Tom Cruise, de geheimen van Abbey Road en de weduwe van Liam Neeson

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘If These Walls Could Sing’

Een documentaire over de Abbey Road Studios, gemaakt door fotografe Mary McCartney. Dat is inderdaad de dochter vá, maar naast haar eigen pa laat ze onder anderen Elton John, Jimmy Page en zelfs Kate Bush aan het woord over de bekendste opnamestudio aller tijden. En als dát niet interessant genoeg, dan gaat u maar klaverjassen of kleurenwiezen. Zonder Mary, want die McCartney.

Nu op Disney+

‘Widows'

Vijf glazenwassers zoeken naar een manier om de vensters van het Pentagon proper te kr... oh sorry, dat is ‘Windows’. ‘Widows’ draait om Veronica, de vrouw van een beroepscrimineel (Viola Davis) die na zijn dood wordt benaderd door zijn laatste slachtoffers. Die eisen hun geld terug en om dat bijeen te krijgen, zoekt Veronica contact met de weduwen van de bendeleden van haar man. Onderhoudende film van Steve McQueen, die zich hier van zijn mainstream kant laat zien.

Om 20.55 op Canvas

‘Mission: Impossible - Fallout’

Vermakelijke film, misleidende titel: Tom Cruise doet namelijk niet aan onmogelijke missies. Voor deze film sprong hij (écht!) uit een vliegtuig, vloog hij (écht!) met een helikopter, brak hij zijn voet toen hij tussen twee daken sprong in Londen en deed hoogstpersoonlijk een motorstunt in centrum Parijs. Dat is pas beheersing, of zoals het in ons strafdossier bij de woordspelingspolitie staat: Cruise control.

Om 20.50 op VTM

‘Het water komt!’

Dit programma gaat voor één keer eens niet over koken (‘Het water kookt!’) bevallen (‘Het water breekt!’), verbouwen (‘Het water moet in de betonmolen!') of de Verhulstjes (‘De champagne komt!’), wel over hoe een zware storm de dijken in Nederland zeventig jaar geleden deed breken. De docu reconstrueert niet enkel de ramp, maar vraagt zich ook af wat we er met z’n allen van hebben geleerd.

Om 20.27 op NPO 2

‘Copenhagen Cowboy’

Nicolas Winding Refn is de regisseur van ‘Drive’ en dus de man achter de scène waarin Ryan Gosling eerst hartstochtelijk Carey Mulligan binnendraait in een lift om dan in dezelfde kooi met evenveel geestdrift een hitman tot preparé te meppen. Alleen al daarom kan hij bij ons weinig misdoen. Nu heeft hij met de ingrediënten van ‘Drive’ een nieuwe film bereid: ‘Copenhagen Cowboy’ is niet alleen even kil, stedelijk en noir, het heeft andermaal een soundtrack vol synthesizers.

Nu op Netflix

