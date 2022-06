Vanavond op tv: de terugkeer van ‘Borgen’, op pad met topmakelaars, en een duik in de wereld van woke

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Borgen: Power & Glory’

Bijna tien jaar na de laatste aflevering van ‘Borgen’ keert de onvolprezen Deense politieke dramaserie terug met een vierde seizoen, dat als ondertitel ‘Power & Glory’ kreeg. Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) is deze keer minister van Buitenlandse Zaken en krijgt te maken met een internationale crisis wanneer een boorbedrijf olie ontdekt in Groenland.

Nu te zien op Netflix

‘Blade Runner 2049'

Denis Villeneuve waagde zich in 2017 aan een moderne update van Ridley Scotts mythische sf-cultprent ‘Blade Runner’ uit 1982 en leverde een visueel verbluffend, ingenieus maar ook ongemeen dróévig meesterwerk af. De Canadees graaft nog veel dieper in de morele beerput van de menselijke geest, morrelt aan knagende twijfels over artificiële intelligentie en legt haarfijn de mechanieken achter racisme en onderdrukking bloot.

Om 20.35 op VTM 3

‘Huis gemaakt’

De grote finale is achter de rug en de winnaars zijn bekend, maar ‘Huis gemaakt’ zit er nog niet op. Vanavond wordt het seizoen afgesloten met een extra aflevering waarin het winnende koppel Anaïs en Cedric wordt gevolgd bij het ondertekenen van de akte en tijdens de eerste momenten in hun kersverse woonst in Antwerpen.

Om 20.35 op VTM

Béa Vandendael in 'Topmakelaars' Beeld SBS

‘Topmakelaars’

Het gaat hard op de huizenmarkt en dat heeft ook makelaar Béa Vandendael gemerkt tijdens het vierde seizoen van ‘Blind gekocht’. Maar wat speelt er zich allemaal af achter de schermen van de doldraaiende immowereld? In de nieuwe realityreeks ‘Topmakelaars’ nemen Béa en negen collega-makelaars de kijker mee in hun werk- én privéleven.

Om 20.35 op Play4

‘Ik woke van jou’

Ten slotte een kijktip voor onze vrienden op Twitter die het woord ‘woke’ maar hoeven te lézen alvorens tot spontane zelfontbranding over te gaan. In deze vierdelige reeks duikt de Nederlandse documentairemaakster Sahar Meradji in de wereld van ‘woke’, van anti-Zwarte Piet-demonstraties tot klimaatacties. Wie zijn deze veelal jonge, ‘wakkere’ activisten? Wat beweegt hen en hoe strijden ze?

Om 20.55 op NPO 3

