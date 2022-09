Vanavond op tv: de trots van de natie, een bevroren Attenborough en dieven in de slaapkamer van Paris Hilton

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Frozen Planet II’

Enkele weken na de BBC start nu ook Canvas met het tweede seizoen van ‘Frozen Planet’, de documentairereeks waarin David Attenborough het leven op en onder het ijs in beeld brengt.

Om 21.10 op Canvas

Nations League: Nederland-België

Ook al is het in het kader van een zo goed als betekenisloze prijs, de Derby der Lage Landen is nooit een zomaar een vriendenwedstrijd. België moet drie punten inhalen op onze noorderburen, maar nog belangrijker is de vernedering van de heenwedstrijd (1-4 werd toen in Brussel) uit het geheugen te spelen.

Om 20.20 op VTM

‘The Real Bling Ring: Hollywood Heist’

Een groepje tieners, bekend als de Bling Ring, wist in 2008 en 2009 3 miljoen euro te ontfutselen aan celebrity’s in Hollywood, onder wie Paris Hilton, Lindsay Lohan en Orlando Bloom. Daders Alexis Neiers en Nick Prugo hebben hun celstraf uitgezeten en vertellen nu hun versie van het verhaal in de driedelige docureeks op Netflix. Realityster Audrina Patridge duikt ook op: ‘Het was alsof die kids in mijn kleerkast waren komen shoppen.’

Nu op Netflix

‘Romancing the stone’

Doorbraakfilm van Robert Zemeckis, met Kathleen Turner als schrijfster die in Zuid-Amerika op zoek gaat naar haar verdwenen zus. Michael Douglas is de held die een handje helpt. Zwierige avonturenfilm, die vooral teert op de chemie tussen de hoofdacteurs. Prima popcornentertainment.

Om 20.35 op VTM 4

‘The Last Black Man in San Francisco’

Debuutfilm van Joe Talbot, waarin Jimmie Fails een gefictionaliseerde versie van zichzelf speelt: een jonge zwarte man die het huis van zijn ouders wil terugkopen, in een wijk die ondertussen opgewaardeerd en dus onbetaalbaar is. Authentieke cinema.

Om 23.00 op BBC2

