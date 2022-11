Vanavond op tv: de trots van Gert Verhulst, een musical zónder Jelle Cleymans en de gangster in Matthias Schoenaerts

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘K3, één jaar later’

365 dagen zonder dat een K3'tje haar ontslag gaf, hoera! Ook wij mogen blij zijn dat we dit jaar gespaard zijn gebleven van een nieuwe talentenjacht naar topentertainment voor uw koters (en voor Gert Verhulst), maar in de plaats daarvan schotelt VTM ons wel een realityreeks over het eerste jaar van de vernieuwde K3 (met Julia en zonder Klaasje) voor. ‘De docureeks volgt in de eerste aflevering de première van de Kom Erbij-tour, kijkt mee tijdens de dansrepetities en is erbij tijdens de clipopnames van Mango Mango’, luidt het persbericht. Wat. Een. Spanning.

Om 19.55 op VTM

‘Vranckx: Leven onder de Russen’

‘Ik wil niet dat ze bommen op mij gooien,’ zegt een meisje terwijl ze onder een tafel schuilt. ‘Ik heb vandaag een robot gezien die aan het rondvliegen was en mij wilde vermoorden.’ Ksusha is de 5-jarige dochter van Dmytro Bahnenko, een journalist die samen met zijn gezin in Cherson woont, de stad in Oekraïne die maandenlang bezet was door de Russen. Bahnenko legde van bij het begin van de Russische invasie, begin maart, in het geheim vast hoe hij en zijn familie zich proberen aan te passen aan de nieuwe situatie. Zijn visuele dagboek vormde de basis voor ‘Occupied’, een documentaire van de BBC die het leven in de onlangs bevrijde stad op indrukwekkende wijze vastlegt.

Om 20.10 op Canvas

‘Moulin rouge’

Hyperkinetische musical over de liefde tussen een jonge schrijver (Ewan McGregor) en een courtisane (Nicole Kidman) in de Moulin Rouge anno 1900. Baz Luhrmann regisseert alsof hij een levensgrote Looney Tunes-cartoon aan het maken is. Love it or hate it, maar wij vinden hem onweerstaanbaar.

Om 20.35 op VTM3

‘Le fidèle’

Matthias Schoenaerts speelt een gangster die een passionele relatie begint met een autoracer (Adèle Exarchopoulos), in dit ambitieus opgezette misdaaddrama van Michaël R. Roskam. Een wannabe-epos met te korte beentjes, maar ook een film die hoog mikt en enkele indrukwekkende actiescènes bevat.

Zondag 27 november om 0.15 op VTM

‘Echo 3'

De met enkele Oscars bekroonde scenarist Mark Boal waagt zich na oorlogsfilms ‘The Hurt Locker’ (ontmijners in Irak) en ‘Zero Dark Thirty’ (klopjacht op Osama Bin Laden) aan zijn eerste streamingreeks: de actiethriller ‘Echo 3’. Een jonge Amerikaanse wetenschapster raakt vermist langs de grens van Colombia en Venezuela. Haar broer (Luke Evans) en haar echtgenoot (Michiel Huisman, aka de Matthias Schoenaerts van Nederland) proberen haar te lokaliseren. De mannen hebben als voormalige mariniers militaire ervaring, maar leven al jaren in onmin.

Nu op AppleTV+

