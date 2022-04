Vanavond op tv: De ultieme broederstrijd tussen Wes en Pedro, Chinese sekspoppen, en dollen met Alloo

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Container Cup’

Naar goede gewoonte overhandigt Carl Dircksens in de laatste aflevering van ‘De Container Cup’ de felbegeerde Container Cup-trofee aan de winnaar en winnares van het voorbije seizoen: Artuur Peters en Lucinda Brand. Daarnaast verzamelen Wesley Sonck en Pedro Elias enkele all-stars rond zich voor een wedstrijdje Team Wesley vs. Team Pedro. Elk lid van de zorgvuldig samengestelde teams neemt een discipline voor zijn of haar rekening, ook Wes en Pedro zelf. Frank Raes levert co-commentaar.

Om 20.00 op Play4

‘Deepwater Horizon’

Gekleurd maar vakkundig door Peter Berg (‘Patriots Day’) in beeld gebracht heldenverslag van de explosie op het olieplatform Deepwater Horizon, die in 2010 tot één van de grootste milieurampen uit de geschiedenis leidde. De puik acterende cast bestaat uit onder meer Mark Wahlberg, Kurt Russell en John Malkovich.

Om 20.35 op VTM 3

‘Blind gekocht’

Dat de huizenmarkt in de stad een tikje oververhit is, bleek vorige week nog in ‘Blind gekocht’ toen het jonge koppel Florian en Celine te horen kreeg dat ze met hun budget van 380.000 euro zelfs geen piepend en krakend krot in Leuven konden kopen. Verkassen naar Tienen of Aarschot was met dat flutbedrag de enige optie. Om dat horrorscenario te vermijden, zocht én vond het duo 100.000 euro extra, met als resultaat een geknipt huisje in Kessel-Lo. Hoe dat er na de doortocht van interieurarchitect Bart uitziet, komt u vanavond te weten.

Om 20.40 op Play4

Luk Alloo en Eddy Planckaert in 'Alloo bij...' Beeld vtm

‘Alloo bij...’

Luk Alloo’s neverending tour door het Vlaamse BV-landschap houdt vanavond halt bij Eddy Planckaert. Na het verplichte robbertje trekken en duwen – de standaardbegroeting bij Alloo – laat de ex-wielrenner in zijn ziel kijken. Met de krop in de keel blikt hij terug op het moment waarop hij zijn fiets noodgedwongen aan de haak hing: ‘Ik huilde tranen met tuiten.’

Om 21.50 op VTM

‘De ideale wereld’

Nog welgeteld één week regeert Jan Jaap van der Wal over ‘De ideale wereld’. Daarna zwaait de boomlange Nederlander met de gespleten lip na vier jaar af als gastheer. Uitbollen doet hij vanavond met Siska Schoeters, in een niet eens zo ver verleden nog de sidekick van Van der Wal in ‘DIW’. Onlangs sprak de Radio 2-presentatrice uitgebreid met (mc) n.a.v. haar 40ste verjaardag: ‘Naar Radio 2 luistert iedereen, van liefhebbers van Angèle tot fans van Margriet Hermans, terwijl de mensen die bij Studio Brussel werken nog altijd naar dezelfde cafés gaan.’

Om 22.55 op Canvas

Ascension Beeld TMDb

‘Ascension’

In een paar decennia transformeerde China van een betrekkelijk arm land tot één van de grootste economieën ter wereld. Het voor een Oscar genomineerde ‘Ascension’ kijkt naar de winnaars en verliezers van dat wirtschaftswunder, van fabrieksarbeiders die sekspoppen produceren tot de in luxe badende allerrijksten. Een fascinerend beeld van het hedendaagse China.

Om 23.20 op NPO 2

