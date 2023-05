Vanavond op tv: de verbanning van Sinéad O’Connor, een onbekende veldslag en een nieuwe reality check in ‘Blind gekocht’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Guy Mortier’

Tachtig blijft prachtig! Het tweede deel van dit besnorde portret focust op de publieke figuur Mortier; hoe hij bekend werd van radio (‘De taalstrijd’) en tv (‘Alles kan beter’), hoe hij jarenlang Torhout/Werchter presenteerde en hoe ook Humo zijn leven zou beheersen.

Om 21.20 op Canvas

‘De slag om de Schelde’

Deze dure Nederlandse oorlogsfilm uit 2020 vertelt het verhaal van een beslissende, maar weinig bekende veldslag uit de Tweede Wereldoorlog waarin de geallieerden de Duitse bezetters uit het Scheldegebied verdreven. Naast Tom Felton (Draco Malfidus in de ‘Harry Potter’-films), herkennen we in de cast ook Marthe Schneider (‘Gevoel voor tumor’, ‘Glad ijs’) als verzetsstrijder en Mathijs Scheepers als SS-officier.

Om 20.35 op NPO 3

‘Blind gekocht’

Schier onrealistische verwachtingen bij deelnemers van ‘Blind gekocht’, het zal toch niet? Vanavond is het andermaal prijs: Kaatje en Niels zoeken een halfopen bebouwing met grote tuin en garage in Erpe-Mere voor 315.000 euro. Kinga en Bart zullen een lucabreceliaanse comeback nodig hebben. Dat betekent zuipen, Kinga en Bart!

Om 21.00 op Play4

De slag om de Schelde - Film (NLD/BEL/LIT-2020) - Matthijs van Heijningen jr. - Caption: Beeld EO

‘Nothing Compares’

Sinéad O’Connor groeide uit tot een wereldster, maar werd als een stuk vuil behandeld nadat ze in 1992 een foto van de paus verscheurde op ‘Saturday Night Live’. Dit portret focust op haar beste periode, met dien verstande dat ‘Nothing Compares 2 U’ niet in de film te horen is omdat de erven-Prince dat hebben tegengehouden.

Om 22.25 op Canvas

‘Mocro Maffia: Tatta’

Na vier seizoenen nog steeds razend populair: ‘Mocro Maffia’, de Nederlandse misdaadreeks over enkele kleine criminelen die zich opwerken in de Amsterdamse cocaïnehandel. In afwachting van het vijfde seizoen, dat dit najaar moet uitkomen, draaiden de makers een tv-film van een uur rond het lot van Tatta. Die probeert te vluchten na de ruzie met Paus en de mislukte ontvoering van diens zus Samira, maar verloor bij een aanslag al het geld dat zijn criminele leven hem had opgebracht. Hij heeft slechts één optie: een overval op Paus, die op het punt staat om via de haven van Antwerpen een grote lading cocaïne binnen te smokkelen.

Nu te zien op Streamz

