Vanavond op tv: de verrassend sterke sequel op ‘The Shining’, de bipolaire stoornis van Selena Gomez en een complex familiedrama

‘Doctor Sleep’

Had enkele weken geleden al vertoond moeten worden, maar programmatieperikelen beslisten er anders over. Verrassend sterke sequel op ‘The Shining’, waarin Danny Torrance (Ewan McGregor) het opneemt tegen een bende psychische vampieren onder leiding van Rebecca Ferguson.

Om 20.35 op Play4

‘Low Country: The Murdaugh Dynasty’

In de zomer van 2021 worden de vrouw van Alex Murdaugh en zijn 22-jarige zoon neergeschoten op zijn landgoed. Enkele maanden later wordt ook de man beschoten, maar hij overleeft het en bekent dat hij de aanslag op zijn eigen leven heeft besteld, zodat zijn andere zoon het geld van de levensverzekering zou kunnen opstrijken. HBO Max belooft in de driedelige docureeks ‘Low Country’ het volledige verhaal te vertellen, inclusief een dodelijk bootongeval, een miljoenenfraude en een huishoudster die pardoes van de trap valt.

Vanaf nu op Streamz

‘My Mind & Me’

2020 was het jaar van Selena Gomez’ eerste nummer 1-hit in Amerika (‘Lose You to Love Me’) en haar eerste nummer 1-plaat in Vlaanderen (‘Rare’). 2020 was tevens het jaar waarin het voormalige Disney-kindersterretje voor het eerst sprak over haar bipolaire stoornis en haar wens om uit de business te stappen. De docu ‘My Mind & Me’ van Alek Keshishian toont hoe Gomez uit een diep dal kruipt.

Vanaf nu op Apple TV+

‘If Beale Street Could Talk’

Na het onverwachte succes van ‘Moonlight’ (prima box office, geweldige recensies, Oscars) waren de verwachtingen hooggespannen voor Barry Jenkins’ opvolger. Hij zocht inspiratie in een roman van James Baldwin uit 1974, over een Afro-Amerikaanse jongeman (Stephan James) die de gevangenis ingaat voor een verkrachting die hij niet heeft gepleegd. Zijn zwangere vriendin (Kiki Layne) moet lijdzaam toekijken. Het resultaat is geen schreeuw van onrechtvaardigheid, maar een langgerekte zucht van teleurstelling en verloren dromen. Gedurfde film, pure cinema.

Om 22.20 op Canvas

