Vanavond op tv: de verrijzenis van de Queen, een actieheld in een marcelleke en de comeback van Stijn Stijnen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Crown: seizoen 5’

Twee maanden na de dood van Queen Elizabeth kunnen royaltyfans zich verwarmen aan het vijfde seizoen van ‘The Crown’, met deze keer Imelda Staunton in de rol van de Britse koningin. Dit seizoen keert terug naar de jaren 90, waarin de vuile was over het huwelijk van prins Charles (gespeeld door Dominic West) en prinses Diana (Elizabeth Debicki) op de straatstenen en in de tabloids belandde en de populariteit van het koningshuis kelderde.

Nu te zien op Netflix

‘Die Hard’

John McTiernan, geboren met een camera op de linkerschouder en een bazooka op de rechter, verpakte de klassieke plot van eenling (een in een wit marcelleke gehulde Bruce Willis) tegen overmacht in een verbluffende actie- en stuntfilm, die vaak werd geïmiteerd maar nooit geëvenaard.

Om 22.30 op VTM 3

‘Croky Cup’

In de 1/16 finale van de Beker van België staat Club Brugge vanavond tegenover Eerste Klasse Amateurs Patro Eisden Maasmechelen. Een hapklare brok voor blauw-zwart, ware het niet dat Eisden over een geheim wapen beschikt: ex-Club Brugge-doelman Stijn Stijnen. De ex-Rode Duivel staat al meer dan vier jaar aan het roer van Patro Eisden, ook wel ‘Klein Anderlecht’ genoemd (vanwege de paars-witte clubkleuren).

Om 20.25 op VTM 2

Supanjit (13) en Anschpeet (17) in 'Durf te vragen' Beeld VRT

‘Durf te vragen: Sikhs’

‘Wat is een sikh eigenlijk?’, ‘Waar komen sikhs vandaan?’ en ‘Waarom hebben ze altijd lange haren en baarden?’ Deze en nog veel meer vragen krijgen de getuigen van deze week voorgeschoteld in de ‘Durf te vragen’-studio.

Om 20.40 op Eén

‘Body Parts’

Hoe wordt het naakte vrouwelijk lichaam in films in beeld gebracht? In Hollywood is de mannelijke blik al sinds mensenheugenis dominant. Deze documentaire toont de evolutie van seks op het witte doek vanuit een verwaarloosd perspectief: dat van de vrouw. Onder meer Jane Fonda, Rosanna Arquette en Joey Soloway vertellen over hun ervaringen en de noodzaak tot verandering.

Om 22.40 op NPO 2

