Vanavond op tv: de vetkuif van Travolta, het geval-Kim Wexler en het gebalsemde lichaam van Evita Perón

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Grease’

Je kunt er veel op aanmerken: de cast is ongeveer 15 jaar te oud voor hun rol, de productie ziet er wat cheap uit en het is allemaal wat melig… Maar toch heeft ‘Grease’ een onweerstaanbare retro-charme, waardoor hij na dik 40 jaar nog steeds een ultieme karaoke-klassieker is. Go, greased lightning!

Om 20.25 op VTM 2

‘The Hunger Games: Mockingjay - Part 2'

Grauw, erg cynisch maar grandioos sluitstuk van de ‘Hunger Games’-saga. De scènes waarin Katniss (Jennifer Lawrence) en haar vrienden-rebellen ondergronds gaan, barsten van de claustrofobische suspense en kletterende actie. Laatste film van de betreurde Philip Seymour Hoffman.

Om 20.35 op VTM 3

Natalia Oreiro in 'Santa Evita' Beeld TMDb

‘Santa Evita’

Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat Eva Perón overleed. De razend populaire first lady van Argentinië stierf op 33-jarige leeftijd aan kanker, maar daar eindigt haar verhaal niet. Toenmalig president Juan Domingo Perón wou zijn echtgenote niet begraven en liet haar lichaam balsemen. Wat er met dat gebalsemde lichaam daarna gebeurde, komt u te weten in deze zevendelige Latijns-Amerikaanse thrillerreeks.

Nu te zien op Disney+

Rhea Seehorn en Bob Odenkirk in 'Better Call Saul' Beeld TMDb

‘Better Call Saul’

De allerbeste reeks van de afgelopen jaren zit in de laatste rechte lijn richting finale, en doet dat met afleveringen die – het is nauwelijks te geloven – week na week de vorige nog overtreffen. De transformatie van wanhopige pro-Deoadvocaat Jimmy McGill tot criminele mastermind Saul Goodman loopt op 16 augustus definitief ten einde. Fans houden hun hart vast voor Kim Wexler (Rhea Seehorn), een sleutelfiguur in ‘Better Call Saul’ die níét in ‘Breaking Bad’ zit. ‘Er bestaan andere tragische eindes dan de dood.’

Elke dinsdag een nieuwe aflevering op Netflix

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids