Vanavond op tv: de vloek van James Bond, een traktatie voor ‘Undercover’-fans en de allerbeste film ooit

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Sean Connery: De James Bond-paradox’

De Schotse acteur Sean Connery maakte een verpletterende indruk toen hij in 1963 voor het eerst de rol van geheim agent James Bond speelde in ‘Dr. No’. Het wereldwijde succes vormt paradoxaal genoeg het begin van Connery’s zoektocht naar rollen in andere films met meer diepgang. Pas in de loop van de jaren 80 vindt hij echt zijn draai in rollen waarin hij de charismatische, oudere mentor vertolkt.

Om 22.40 op NPO 2

‘Ferry’ speelt zich dan wel zo’n vijftien jaar vóór de gebeurtenissen van ‘Undercover’ af, toch vinden we in deze spin-off zó veel gekende ingrediënten uit de Belgisch-Nederlandse hitserie terug dat we mogen spreken van een ware traktatie voor de fans: de vette accenten, de rauwe opstoten van geweld, de twijfelachtige armbandjes en kettinkjes, en de spuuglelijke, strak rond Ferry’s romp zittende hawaïhemden.

Om 20.40 op Eén

‘Sisi’

Na het enorme succes van aristocratische kostuumdrama’s vol smachtende blikken, ruisende jurken en statige dansjes (zie ‘Bridgerton’) besloten ze in Duitsland en Oostenrijk het bekende verhaal van Elisabeth ‘Sisi’ van Beieren, de latere keizerin van Oostenrijk, een moderne update te geven. Geen preutse Romy Schneider hier: de Sisi die we in deze zesdelige miniserie zien, is een pittige, sexy jongedame met een uitgesproken mening.

Om 22.30 op VTM 3

Delphine Seyrig in 'Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles' Beeld TMDb

‘Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles’

Niet ‘Citizen Kane’, niet ‘Vertigo’ en ook niet ‘The Godfather’, maar wel ‘Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles’ van Chantal Akerman werd een paar dagen geleden door het gezaghebbende British Film Institute (BFI) uitgeroepen tot ‘the greatest film of all time’. U hoort het in Keulen donderen? Vul dat gat in uw cultuur en bekijk de bijna drieënhalf uur durende Belgische filmparel uit 1975 nu op VRT MAX.

Nu te zien op VRT MAX

‘Apostasy’

Wat onder de radar gebleven, maar zwaar de moeite: dit gevoelige drama over twee zussen die opgroeien als Jehova’s getuigen, maar elk om hun eigen redenen moeten overwegen om uit de sekte te stappen. Geen makkelijk antireligieus pamflet, maar een genuanceerd drama, geschraagd door prima vertolkingen.

Om 0.40 op BBC 2

