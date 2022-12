Vanavond op tv: de vrede van Sven de Leijer, het bekendste orgasme ter wereld en een kerstige Kevin

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Vrede op aarde

Vanaf vanavond brengt Sven de Leijer twaalf avonden lang weer Vrede op aarde. Sven, dit seizoen bijgestaan door gastvrouw Soe Nsuki, blikt op zijn onnavolgbare manier terug op het voorbije jaar. Dat doen ze niet alleen: elke aflevering ontvangt het duo drie gasten om samen op het beste, meest bizarre, grappigste of ontroerendste van 2022 terug te blikken. Onder andere Metejoor, Danira Boukhriss Terkessidis, Tom Waes, Fien Germijns, Kamal Kharmach, Toby Alderweireld, Steven Van Herreweghe en Ella Leyers komen langs.

Om 20.20u op Eén

Vrede op aarde - Eindejaarsprogramma (BEL) - Generic season 6 (2022) - Caption: Sven de Leijer Beeld © VRT

Home Alone

John Hughes wist tieners en masse te boeien met ‘The Breakfast Club’ en ‘Ferris Bueller’s Day Off’, in 1990 waren de kleinste koters aan de beurt. De achtjarige Kevin wordt per ongeluk thuis achtergelaten door zijn familie, waardoor hij zijn stoutste kinderdromen kan laten uitkomen. Tja, wat is kerstavond zonder ‘Home Alone’?

Om 20.30u op VTM

When Harry Met Sally

Genoeg over Meg Ryans orgasme, ‘When Harry Met Sally’ is ook zónder de ‘I’ll have what she’s having’-scène een hartverwarmende, scherpe, sfeervolle en ronduit uitmuntende romcom. Meg en Billy Crystal kunnen bikkelen als de beste, terwijl ze uitzoeken of een man en een vrouw wel platonische vrienden kunnen blijven.

Om 22.45u op Canvas

Beeld RV

Aliens

U bent de gourmet en sleebellen kotsbeu? Zoek uw toevlucht in de ruimtethriller ‘Aliens’. Ellen Ripley (Sigourney Weaver) is nog maar net bekomen van ‘Alien’, of ze moet het tegen nog méér bloeddorstige buitenaardse wezens opnemen. James Cameron deed met ‘Aliens’ wat hij niet kon met ‘Avatar’: een straffe sequel afleveren.

Om 22.35u op Play6

Kennismakers

Wat heeft het heelal gemeen met een rozijnenbrood? Waarom nemen we zoveel beslissingen zonder na te denken? Steekt artificiële intelligentie ons weldra voorbij? De antwoorden op al die vragen krijgt u in ‘Kennismakers’, een wetenschapsprogramma waarin gastheer Tom De Cock telkens één knappe kop een uiteenzetting over zijn vakgebied laat doen. Bijt de spits af: Hans Van Dyck, bioloog, hoogleraar aan de UCLouvain en broer van acteur Tom Van Dyck.

Om 18.05u op Eén

Santa’s Wild Home

Nog even een moment van rust nodig vooraleer u in de ovenhapjes, kroketten en advocaat duikt? Kijk dan op deze laatste rustige avond naar deze natuurdocumentaire, waarin de fauna en flora van Lapland - de thuisbasis van de kerstman - centraal staat.

Om 20.00u op Canvas

Aliens Beeld rechten vrij

The Queen

U hoeft niet noodzakelijk te wachten op een volgend seizoen van Netflix-reeks ‘The Crown’ om de nasleep van Lady Diana’s dood verfilmd te zien, showrunner Peter Morgan maakte in 2006 namelijk al ‘The Queen’. Helen Mirren won een Oscar voor haar rol als Queen Elizabeth II, die aanvankelijk niet goed wist hoe te reageren op de tragedie.

Om 19.42u op NPO2

North By Northwest

Trakteer uzelf, in afwachting van de kerstdis, met een Hitchcock-meesterwerk. In deze spionnenfilm uit 1959 komt Cary Grant nietsvermoedend in een heus complot van geheime agenten, louche businessmannen en knappe blondines terecht. Ingenieus, toegankelijk en spánnend: ‘North by Northwest’ is Hitchcocks amusantste film.

Om 14.40u op BBC2

