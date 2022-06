Vanavond op tv: de vrouwen achter de First Ladies, de beste vrienden van Pete Davidson en een instant filmklassieker

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dionne dichtbij de First Ladies’

Vierdelige serie waarin Dionne Stax gaat praten met vertrouwenspersonen van voormalige First Ladies, onder wie de assistentes van Melania Trump en Michelle Obama.

Om 21.25 op NPO 1

Pete Davidson Comedy Special 2019

‘Pete Davidson Presents: The Best Friends’

In interviews is Pete Davidson tot nog toe discreet gebleven omtrent zijn relatie met Kim Kardashian en zeker over de vaak nogal bizarre reacties van Kanye West op hun liefdesgeluk, maar vanop het podium durft hij zijn rivaal wel in zijn hemd te zetten. Zijn comedyshow was toen hopeloos uitverkocht, maar Netflix brengt de special nu op het scherm.

Vanaf nu op Netflix

'Reservoir Dogs' Beeld rv

In 1992 klom de prille Quentin Tarantino voor het eerst in de regiestoel. Het resultaat? Een half-ironische macho-bedoening met een overdosis pijnlijk realistische Kubrickiaanse ultra-violence. En een instant filmklassieker.

Om 22.55 op Arte

Passieproject waarmee Martin Scorsese 27 jaar lang rondliep. Een bezwerend drama over missionarissen die in het Japan van de 17de eeuw verplicht werden hun geloof op te geven. Klinkt niet echt swingend? Scorsese maakt er een fascinerend, zelfs spánnend verhaal van, over geloof en de stilte van God.

Om 00.15 op BBC 2

