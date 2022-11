Vanavond op tv: de weeskinderen van WOII, de moppentapper in Trevor Noah en de diepe grom van Morgan Freeman

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Children of Chaos: What Became of WW II Orphans’

In 1945 doolden vijftien miljoen weeskinderen rond in het verwoeste Europa. Dit tweeluik gaat na hoe de geallieerden die humanitaire ramp hebben aangepakt.

Om 21.20 op Canvas

'Trevor Noah: I Wish You Would' Beeld MATT WILSON/NETFLIX

‘I Wish You Would’

Na zeven jaar stopte Trevor Noah met zijn bekende satirische nieuwsprogramma ‘The Daily Show’ op Comedy Central. Wat de beroemde Zuid-Afrikaanse komiek met zijn vrije tijd zal doen? Moppen tappen, met om te beginnen deze stand-upcomedyspecial.

Nu op Netflix

‘Winteruur’

Voor hij zelf gasten mag ontvangen in zijn eigen actualiteitsshow, maakt Jan Jaap van der Wal een pitstop bij ‘Winteruur’ om rustig bij Wim Helsen en trouwe viervoeter Ighor op de bank te zitten.

Om 22.40 op Canvas

'Internal Affairs' Beeld rv

‘Internal Affairs’

Richard Gere speelt een corrupte flik, Andy Garcia is de jonge, ambitieuze agent van Interne Zaken die hem op de hielen zit en wil ontmaskeren. Die pitch klinkt nogal clichématig, maar de plot neemt geregeld een onverwachte bocht.

Om 20.35 op VTM4

‘Our Universe’

Is David Attenborough niet beschikbaar, dan klopt een natuurdocumentairemaker bij Morgan Freeman aan. In deze zesdelige docureeks vertelt de Man met de Diepe Stem over het ontstaan van het universum, de zon en zeeschildpadden: ‘Hoe zijn we na 13,8 miljard jaar tot op dit dierbare moment gekomen?’

Nu op Netflix

