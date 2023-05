Vanavond op tv: de weg naar de Special Olympics, verloren beschaving in het oerwoud en coole blues

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Alles voor de spelen’

Koen Wauters en Gilles Dupont, die vier jaar geleden zelf goud won op de Special Olympics, volgen zeven Belgische atleten op weg naar de Special Olympics Wereldspelen in Berlijn.

Om 19.55 op VTM

Lees ook Koen Wauters: ‘‘Alles voor de Spelen’ is gelaagd en dus geen typisch VTM-programma. Maar ze zouden vaker in het onbekende moeten durven te springen’

‘Amazon: The Lost World’

Britse documentairereeks over recente ontdekkingen die wijzen op een vergeten grote beschaving die ooit bloeide in de oerwouden van de Amazon. Mysterieuze geometrische vormen in het Braziliaanse landschap, geheimzinnige greppels in het woud en gigantische heuvels op de Boliviaanse vlaktes: zijn dit de restanten van oude oerwoudsteden?

Om 18.40 op Canvas

‘XO, Kitty’

De eerste serie gebaseerd op een Netflix-film focust op het liefdesleven van Kitty Covey, het kleine zusje van Lara uit de ‘To All the Boys’-trilogie. Het tienermeisje overtuigt haar ouders ervan om haar naar een kostschool in Korea te sturen, waar niet toevallig haar lief Dae studeert. Probleem: Dae heeft intussen iemand anders.

Op Netflix

‘Argos medialogica: de karaktermoord’

In 1998 vindt in Arnhem de zogenoemde villamoord plaats, en het verhaal van de overlever wordt jaren later ter discussie gesteld in de Nederlandse serie ‘De Villamoord’. Is die twijfel terecht, wat is de impact daarvan op de overlever, en kan het wel dat journalisten en programmamakers steeds vaker rechercheur en rechter spelen? De antwoorden op die vragen doen nadenken over de ethiek van true crime, een genre dat alleen maar populairder wordt.

Om 22.43 op NPO 2

Beeld ARTE

‘The Blues Brothers’

Ach, het genot van John Belushi en Dan Aykroyd uit de bol zien gaan op ‘Gimme Some Lovin’!‘The Blues Brothers’ blijft ook na 35 jaar een onvoorstelbaar genoegen, niet in het minst door de spetterende gastrollen van Aretha Franklin en Cab Calloway.

Om 20.35 op VTM 4

