Vanavond op tv: De WK-start van de Duivels, de sixpack van Channing Tatum en dansen met beenwarmers

België - Canada

Schildert Kevin De Bruyne straks sierlijk een vrije trap in de winkelhaak? Houdt Thibaut ‘El Muro’ Courtois zijn netten schoon met een wereldsave? Dribbelt Jérémy Doku de tegenstander tureluurs? Stapt Eden Hazard op gevaar van een geel karton dan tóch met ‘One love’-aanvoerdersband op het veld? Het WK van de schande in Qatar is al enkele dagen bezig, maar voor de Rode Duivels begint het WK van de Laatste Kans vanavond. Eerste hapje op het menu: Canada. Voor vorst, voor vrijheid, maar niet voor mensenrecht!

Om 19.40 op Eén

‘Magic Mike’

Verrassingshit van Steven Soderbergh, die vaagweg is gebaseerd op Channing Tatums eigen ervaringen als stripper. Sixpacks zover het oog reikt, een ongelooflijk amusante bijrol van Matthew McConaughey als mc in de stripclub, en tussendoor zowaar ook best wel een meeslepend verhaal.

Om 20.40 op VTM2

‘Strafrechters’

Herhaling van de vierdelige reportagereeks waarin Gilles De Coster praat met strafrechters als Peter D’Hondt, Geert Vandaele en Ariane Braccio, over hun beroep, de last van hun geweten en de veranderde positie van justitie.

Om 21.20 op Canvas

‘Flashdance’

What a feeling! Eighties-klassieker met Jennifer Beals als lasser die binnen wil raken op een balletschool. Eén van de eerste films die de esthetiek van MTV-clips doortrok naar de cinema. De glossy visuele stijl en de ambigue moraal (is dit nu een feministische film of juist niet?) blijven enorm fascinerend.

Om 22.30 op VTM3

‘Overseas’

Niet enkel in Qatar worden mensen in de moderne slavernij gedwongen, overal ter wereld worden Filippijnse vrouwen uitgebuit als huishoudelijk personeel of oppas voor andere gezinnen. Sung-a Yoon maakte een documentaire over de vrouwen die gezin en geliefden achterlaten om zich elders uit de naad te werken, maar troost vinden in hun zusterschap en hun eigen vastberadenheid.

Om 22.45 op Canvas

