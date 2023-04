Vanavond op tv: de wonderjaren van Guy Mortier, een sublieme rockdocu en verontwaardiging in de autogarage

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Guy Mortier’

Net nu we de slingers, toeters en Cara-blikjes eindelijk hadden opgeruimd, trakteert Canvas ons nog op een tweedelige documentaire over onze vorige maand 80 jaar geworden ex-hoofdredacteur. Naast het feestvarken zelf schuiven ook geletterde party animals als Jeroom, Kamagurka, Marc Didden en Kees van Kooten mee aan de dis.

Om 21.20 op Canvas

Lees ook: Documentairemaker Dirk Abrams: ‘Guy Mortier heeft nooit te veel poeha willen maken rond die tachtigste verjaardag’

‘Freddie Mercury: The Final Act’

Eind jaren 80 vocht Freddie Mercury in het geheim tegen aids, een ziekte die honderdduizenden mensen het leven kostte. Deze documentaire laat zien hoe de Queen-frontman de laatste jaren van zijn leven met de ziekte omging en wat zijn dood betekende voor de publieke houding tegenover aids.

Om 22.25 op Canvas

Lees ook: Freddie Mercury: The Final Act ★★★★★ ‘Een sublieme rockdocu tjokvol muziek en échte emoties’

‘Mortal Engines’

Het script van deze krankzinnige fantasyfilm werd neergepend door Peter Jackson, Fran Walsh en Philippa Boyens, het trio achter ‘The Lord of the Rings’. ‘Mortal Engines’ speelt zich af in een post-apocalyptisch landschap waarin op gigantische rupsbanden rondrijdende steden elkaar bekampen. Klinkt ridicuul en het kan ‘The Hunger Games’ zeker niet evenaren, maar het levert wel een uniek visueel spektakel op.

Om 20.35 op VTM 3

‘Secrets of the Elephants’

Disney+ zet met ‘Secrets of the Elephants’ het succesverhaal van het Emmy-winnende ‘Secrets of the Whales’ uit 2021 voort. De vierdelige natuurdocureeks biedt een inkijk in het bijzondere bestaan van de olifant, met Natalie Portman als verteller en Paula Kahumbu als olifantenkenner. De ‘Secrets’-reeksen zijn een passieproject van ‘Avatar’-regisseur James Cameron, die in de toekomst ook de bij, de octopus en de pinguïn in de kijker wil zetten.

Nu te zien op Disney+

Jolien Roets, Andy Peelman, Dina Tersago en Hakim Chatar in 'Ze zeggen dat' Beeld VTM

‘Ze zeggen dat’

Raar maar waar: een garagebezoek blijkt duurder uit te vallen voor vrouwen dan voor mannen. Dina Tersago en Andy Peelman ontdekken samen met Hakim Chatar en Jolien Roets dat vrouwen voor dezelfde reparatie tot 5% meer betalen in een autogarage dan mannen. In Limburg betalen vrouwen zelfs tot 10% meer.

Om 20.35 op VTM

