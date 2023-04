Vanavond op tv: de wraak van Sihame, Ryan Gosling als introverte ruimtevaarder en hekserij op Canvas

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘First Man’

De historische dramafilm ‘First Man’ brengt het verhaal van de eerste maanlanding op 20 juli 1969 adembenemend in beeld. Ryan Gosling speelt Armstrong zoals hij zichzelf omschreef in zijn officiële biografie, die dezelfde titel draagt als de film: geen Amerikaanse superheld, maar een rustige, introverte luchtvaartingenieur die het verlies van zijn dochtertje nooit helemaal te boven is gekomen. Damien Chazelle, regisseur van ‘Whiplash’ en ‘La La Land’, danst vakkundig rond de clichés en borstelt een teder portret. ‘Houston, we hebben een meesterwerk.’

Om 20.35 uur op VTM 3

De hoorn van honger

Wij kunnen al eens klagen over het grondwaterpeil in Vlaanderen maar in de hoorn van Afrika is het in veertig jaar niet meer zo droog geweest. Het gebrek aan water zorgt voor mislukte oogsten en zware gevechten tussen boeren, herder en stropers.

Om 20.10 uur op Canvas

‘I Am Not a Witch’

Een jong meisje wordt verbannen naar een heksengemeenschap, waar ze dwangarbeid moet leveren. Voor haar eerste film, die het midden houdt tussen documentaire, satire en drama, liet regisseuse Rungano Nyoni zich inspireren door verontrustende berichten over bijgeloof en hekserij in haar geboorteland Zambia.

Om 22.45 uur op Canvas

Sihame Beeld Streamz

‘Sihame’

Sihame is na het schandaal uit op wraak. Nee, deze Nederlandse thrillerreeks van NPO gaat niet over Sihame El Kaouakibi, wel over een fictieve 18-jarige studente van wie plots een seksvideo online staat. Ze wreekt zich met grof geweld op de jongens die haar leven hebben verwoest. Bedacht door Achmed Akkabi, de man achter ‘Mocro Maffia’ en tevens de Paus in die populaire misdaadreeks. De hoofdrol is voor de Brusselse actrice Ahlaam Teghadouini, die zich al heeft bewezen als Nadia in ‘Grond’ en als Bibi in ‘Roomies’.

Nu op Streamz

‘How I’m Feeling Now’

Lewis Capaldi kwispelde haast van blijdschap toen Netflix hem vroeg of een documentaire te maken. Het was 2019, het jaar waarin zijn wereldhit ‘Someone You Loved’ en zijn passage op Rock Werchter maar twee van de tientallen hoogtepunten waren. Vier jaar later is ‘How I’m Feeling Now’ niet het zorgeloze portret geworden dat Capaldi voor ogen had.

Nu op Netflix

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids