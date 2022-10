Vanavond op tv: de zetelhanger in Usain Bolt, de bloedspatten op de eightiesbril van Jessica Biel en griezelen met de hele familie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Candy’

Jessica Biel, ooit de brave tienerdochter in familiesoap ‘7th Heaven’, maakte in 2017 indruk als moordlustige huisvrouw in het eerste seizoen van ‘The Sinner’ en speelt nu een soortgelijk personage in de nieuwe, waargebeurde minireeks ‘Candy’: over de Texaanse Candy Montgomery, die in 1980 prominent in het nieuws kwam nadat de politie de minnares van haar man dood had teruggevonden. ‘Fascinerend hoe een huisvrouw tot buitensporig geweld in staat is’, vindt ook Biel zelf.

Nu op Disney+

‘Putin: Master of the Game’

Documentaire van Antoine Vitkine die reconstrueert hoe Russisch president Vladimir Poetin sinds zijn herverkiezing in 2012 steeds meer radicaliseerde. Politieke kleppers als François Hollande, Laurent Fabius, Antony Blinken en vele anderen laten hun licht op de zaak schijnen.

Om 20.10 op Canvas

‘Hans Zimmer: Hollywood Rebel’

In de docu ‘Hans Zimmer: Hollywood Rebel’ probeert de BBC het antwoord te vinden op de pertinente vraag: hoe kan één man in godsnaam zoveel onvergetelijke soundtracks produceren? Naast ‘The Lion King’, ‘Pirates of the Caribbean’ en ‘Dunkirk’ – to name a few – is de Duitser ook verantwoordelijk voor de iconische ‘BRAAAM’-dreun in ‘Inception’, die sindsdien door zowat elke spannende filmtrailer is gekopieerd. Wij gingen bij hem op muziekles: ‘Scheermesjes op de cello’.

Om 22.00 op BBC2

‘The Curse of Bridge Hollow’

‘The Curse of Bridge Hollow’ is Netflix’ griezelfilm voor de volledige familie. Priah Ferguson (het mondige kleine zusje van Lucas in ‘Stranger Things’) wekt onverhoeds een kwaadaardige geest in haar nieuwe huis, waarna alle Halloweendecoratie in het dorp tot leven komt. Ze is genoodzaakt om samen te werken met haar vader (Marlon Wayans van ‘Scary Movie’), een sceptische wetenschapper die denkt dat bijgelovig en oliedom synoniemen zijn, tot een opgeblazen clown hem aanvalt met een machete. Beangstigend of diepgaand ziet ‘The Curse of Bridge Hollow’ er niet uit, entertainend des te meer.

Vanaf nu op Netflix

‘College Tour’

‘College Tour’, waarin studenten hun vragen mogen stellen aan een centrale gast, trapt het nieuwe seizoen af met een grote naam: de Jamaicaanse sprintlegende Usain Bolt, die zich vandaag inzet voor kansarme jongeren wereldwijd.

Om 20.20 op NPO2

