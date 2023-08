Vanavond op tv: detective Daniel Craig, de hamer van Chris Hemsworth en liefde in het Witte Huis

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Heart of Stone’

Wordt Gal Gadot de Tom Cruise van Netflix en ‘Heart of Stone’ het ‘Mission: Impossible’ van dit decennium? Bij het huis van de grote rode N zouden ze het graag zien gebeuren. Gadot vertolkt in deze thriller een MI6-agente die in het geheim voor de fictieve schaduworganisatie The Charter werkt.

Nu op Netflix

‘Red, White & Royal Blue’

‘‘Heartstopper’ in de internationale politiek’ zou een goeie pitch zijn voor deze serie over de Britse kroonprins en de zoon van de Amerikaanse president die van hun ouders met elkaar moeten optrekken en zo verliefd worden op elkaar. U herkent Uma Thurman als de president en Stephen Fry als koning.

Nu op Prime Video

‘Down for Love’

Wij dachten dat ‘Love Island’ al een datingshow was voor mensen met down, maar toen hadden we ‘Down for Love’ nog niet gezien. Daarin helpt Netflix tien echte downies aan een lief, met hulp van hun geliefden en zonder assistentie van Dieter Coppens.

Nu op Netflix

Cluedo in het groot, met Christopher Plummer als moordslachtoffer in het landhuis en Daniel Craig als flamboyante detective met gekke tongval.

Om 20.30 op VTM

Chris Hemsworth die met zijn hamer zwaait en zijn granieten borstkas laat zien in een van de pot gerukte film die bulkt van de flashgordoniaanse jarentachtigkitsch: klinkt als een goeie zaterdag, toch?

Om 20.25 op VTM 2

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids