Vanavond op tv: Dina Tersago met tattoos, Matt Damon moederziel alleen op Mars en roadtrippen met Brian Wilson

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Ze zeggen dat’

Het nieuwe seizoen van ‘Ze zeggen dat’ trapt af met een onderzoek naar de bewering dat vrouwen met tattoos ‘scheef bekeken’ worden. Samen met arbeidseconoom Stijn Baert stuurt een onherkenbaar gemaakte presentatrice Dina Tersago veertig nepsollicitaties uit: de ene helft met foto’s van zichzelf zonder tattoos, de andere mét. Wat blijkt? Vrouwen zonder tattoos worden bijna drie keer zo veel uitgenodigd op gesprek dan vrouwen met tattoos.

Om 20.35 op VTM

‘The Martian’

Astronaut Mark Watney (Matt Damon) blijft na een zandstorm moederziel alleen achter op de planeet Mars en moet het daar zien te rooien tot ze hem komen redden. Ridley Scott laat het bombast voor één keer grotendeels achterwege en brengt het verhaal met verrassend veel humor.

Om 20.35 op VTM 3

‘The Great Gatsby’

Duizelingwekkende verfilming van de overbekende roman van F. Scott Fitzgerald. Niemand bracht de roaring twenties bruisender in beeld dan Baz Luhrmann: met een hyperkinetische montage, de volumeknop op elf en de subtiliteit van een kettingzaag in je schedel.

Om 20.35 op Play5

‘De ideale wereld’

In zijn hoogdagen als rockjournalist reisde onze collega Marc Didden de wereld rond en schoof hij aan bij de groten der aarde. Zijn reminiscenties aan z’n ontmoetingen met Marianne Faithfull, Bob Marley, Bryan Ferry en Bruce Springsteen leveren deze week in dit blad geestige, vaak surreële lectuur op. Vanavond volstaat het gezelschap van Ella Leyers in ‘De ideale wereld’.

Om 22.35 op Canvas

‘Brian Wilson: Long Promised Road’

Aan de hand van een roadtrip door Los Angeles keert Rolling Stone-journalist Jason Fine terug naar enkele iconische plekken en periodes in het leven van The Beach Boys-medeoprichter Brian Wilson. Boeiende anekdotes worden afgewisseld met interviews met bekende muzikanten die geïnspireerd werden door Wilson, zoals Bruce Springsteen, Elton John en Taylor Hawkins zaliger.

Om 23.10 op Canvas

Lees ook: Een halve eeuw geleden kanaliseerde Brian Wilson zijn duizelingwekkende muzikaliteit in ‘Pet Sounds’, volgens (pdw) en Paul McCartney de beste popplaat aller tijden.

John Owen Lowe en Rob Lowe in 'Unstable' Beeld TMDb

‘Unstable’

De Amerikaanse acteur Rob Lowe (59) en zijn zoon John Owen Lowe (28) blijven dicht bij huis in hun nieuwe Netflix-reeks ‘Unstable’. De komische serie gaat immers over een twintiger die zich een weg door het leven probeert te banen, terwijl zijn beroemde en chaotische vader een lange schaduw werpt. Lowe jr.: ‘Mijn vader is een lieverd, maar weet ook als geen ander het bloed onder mijn nagels vandaan te halen.’

Nu te zien op Netflix

‘Unseen’

Een misdaadreeks uit dezelfde stal als ‘Blood & Water’, de Zuid-Afrikaanse hit van Netflix. Behalve schrijvers en producers delen de twee titels ook een hoofdrolspeler: Gail Mabalane, moeder Thandeka in ‘Blood & Water’ en de hoofdverdachte in ‘Unseen’. Na een aantal bloedige moorden ontmoeten de rechercheurs een frêle dame (Mabalane), die hen tijdens de ondervraging beduusd aankijkt: ‘Maar ik ben gewoon de schoonmaakster!’ De vrouw gebruikt haar lage status als troef in haar zoektocht naar haar vermiste man, waarbij ze de confrontatie met gewelddadige misdadigers niet schuwt. Kortom: vertrouw niemand – behalve mischien uw poetsvrouw.

Nu te zien op Netflix

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids