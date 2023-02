Vanavond op tv: Dirk De Wachter over liefde, tirannie op de werkvloer en een tragikomische western

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘L’amour / La mort’

Ahhh, de liefde! Ze eindigt altijd tragisch, ofwel door een breuk, ofwel door de dood van één van de partners. Waarom kiezen we er dan toch nog altijd voor? Enkele experts, onder wie Dirk De Wachter, proberen een antwoord te vinden.

Om 22.19 uur op NPO 2

‘Long Shot’

Ahhh, de politiek! In deze komedie speelt Seth Rogen een idealistische journalist die speeches gaat schrijven voor zijn high school crush (Charlize Theron), tegenwoordig een belangrijke politica. Niet echt origineel, wel best geestig. Theron die een crisissituatie moet oplossen terwijl ze stijf staat van de xtc, is ongetwijfeld de beste gag in de film.

Om 20.35 uur op VTM 3

‘The Sister’s Brothers’

Ahhh, het Wilde Westen! In deze revisionistische western van ­Jacques Audiard spelen John C. Reilly en Joaquin Phoenix broers die ingehuurd worden om een goudzoeker neer te knallen. Zonder te verglijden in pretentie maakt Audiard daar een existentiële tragikomedie van. Soms grappig, vaak melancholisch en altijd geweldig geacteerd.

Om 0.15 uur op BBC 2

‘The Consultant’

Ahhh, de perikelen van de werkvloer! Het achtdelige ‘The Consultant’, ­gebaseerd op een boek van Bentley ­Little, belooft een ­donkere satire over ­moderne managementtechnieken te worden, met Christoph Waltz in zijn meest demonische rol sinds die van de immer glimlachende nazi Hans Landa in ‘Inglourious Basterds’. Als consulent Regus Patoff laat hij overal op de werkvloer camera’s ophangen, stelt de personeelsleden ongepaste vragen en gaat zelfs bij hen thuis langs om ze te controleren en te bedreigen. Wie tegen hem ingaat, wordt ontslagen of erger. Tiens, waar hebben we dat nog gehoord?

Nu op Prime Video

‘De ideale wereld’

Ahhh, Eric Goens! Die is vanavond te gast bij Ella Leyers in ‘De ideale wereld’, en meer informatie heeft u verder niet nodig om massaal af te stemmen op het leukste satirische programma van Vlaanderen.

Om 22.20 uur op Canvas

