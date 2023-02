Vanavond op tv: door de lens van Steve McCurry, vallende oligarchen en een monster uit de noordse mythologie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Steve McCurry: The Pursuit of Colour’

Iedereen kent vast wel het bezwerende portret van het bloedmooie meisje met de opvallende zeegroene ogen. De foto, die de bijnaam ‘de Mona Lisa van de derde wereld’ kreeg, werd genomen door Steve McCurry in een Afghaans vluchtelingenkamp en sierde in 1985 de cover van National Geographic. In deze documentaire vertelt de fotograaf de buitengewone verhalen achter zijn meest iconische beelden.

‘Telefacts: van vriend tot vijand van Poetin’

Sinds de oorlog in Oekraïne vallen er nóg meer Russische oligarchen uit het raam dan gewoonlijk. Een ongeluk, zelfdoding, moord? Harde bewijzen zijn er niet, maar aangenomen wordt dat Vladimir Poetin achter de verdachte overlijdens van zijn voormalige rijke vrienden zit. In ‘Telefacts’ laten enkele echtgenotes van oligarchen hun licht over de zaak schijnen.

Winteruur - Roxane van Iperen Beeld Panenka

‘Winteruur’

Schrijfster en juriste Roxane van Iperen groeide op in Nederland, België en Spanje. Ze is vooral bekend door haar essays over politieke en financieel-economische onderwerpen. Twee jaar geleden was ze te gast in het VPRO-programma ‘Zomergasten’. Vanavond leest ze in ‘Winteruur’ een fragment voor uit Cormac McCarthy’s roman ‘Meridiaan van bloed’.

‘C.B Strike: Troubled Blood’

Het vijfde deel van ‘C.B. Strike’ – gebaseerd op de gelijknamige detectiveromans van J.K. Rowling onder het pseudoniem Robert Galbraith – begint met Strike (Tom Burke) op vakantie in Cornwall, waar hij al snel door een vrouw wordt benaderd om te helpen zoeken naar haar moeder, Margot Bamborough (Abigail Lawrie), die in 1974 verdween. Hoewel Strike en Robin (Holliday Grainger) al tot over hun oren in het werk zitten, nemen ze deze cold case toch aan.

Liv Mjönes (Liv Berg) in 'Viking Wolf' Beeld TMDb

‘Viking Wolf’

Na de Noorse monsterfilm ‘Troll’ wijdt Netflix opnieuw een horrorfilm aan een onguur schepsel uit de noordse mythologie: de vargr of weerwolf. In ‘Viking Wolf’ is het tienermeisje Thale getuige van een gruwelijke moord, maar ze heeft de grootste moeite om te geloven wat ze heeft gezien. Tegelijk waarschuwt een oude man de politie voor een weerwolf die de bevolking teistert, maar de agenten geloven hem niet. Verwacht geen puberale ‘Twilight’-romances tussen weerwolven en knappe adolescenten, maar een donkere horrorfilm met een opvallend realistisch monster.

