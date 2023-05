Vanavond op tv: Douze points voor België, taart voor mama en eerherstel voor inheemse Amerikaanse volken

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Eurovisiesongfestival

Meestal laten we het staatsbelang verdedigen door koning Filip of Hadhja Lahbib, maar voor de grootste liedjeswedstrijd van het jaar missen ze beiden de zangkunsten en extravagantie. Gustaph beschikt over beiden en dus gunnen we hem het hoogste, op voorwaarde dat het dan gedaan is met alle debiele woordmopjes over hoeden.

Om 20.55 op VRT 1

Lees ook ons interview met Gustaph: ‘De wilde verhalen van vrienden geven me niet de minste zin om zelf aan een avontuurtje te beginnen’

‘Junior Bake Off Vlaanderen’ (moederdagspecial)

Eerst was er ‘Bake Off Vlaanderen’, dan ‘Junior Bake Off Vlaanderen’ en intussen krijgt zowat elke feestdag waarop de Vlaming taart eet zijn eigen special met BV’s. Deze keer gaan Jelle De Beule, Maureen Vanherberghen, Nora Gharib en Nicolas Caeyers aan het mengen, rollen, bakken en tempereren - dat laatste schijnt iets te zijn met chocolade.

Om 20.10 op Play4

‘L’insulte’

Frans-Libanees politiek drama dat met een banale ruzie begint tussen een Libanese christen en zijn ploegbaas, een Palestijnse vluchteling. Wanneer de een de ander een mep geeft, nemen de gebeurtenissen een bizar hoge vlucht. In 2018 werd de film genomineerd voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film.

Om 22.10 op Canvas

Bill and Ted Face the music Beeld rv

‘Bill & Ted Face the Music’

In de derde aflevering van de Bill & Ted-franchise proberen Keanu Reeves en Alex Winter te voltooien waar Bob Geldof ooit aan begon: dé hit dit de wereld kan redden. Het levert een bij momenten hilarische feelgoodfilm op.

Om 20.20 op Play6

‘Ondersteboven van de Amerika’s’

De Nederlander Waldemar Torenstra gaat op zoek naar wat er nog overblijft van de inheemse Amerikaanse volken die ooit zijn uitgemoord of verdreven door de eerste Europeanen die voet zetten op Amerikaanse bodem. Hij spreekt onder meer met enkele plaatselijke leiders.

Om 20.35 op NPO 2

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids