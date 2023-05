Vanavond op tv: douze points voor Gustaph, een geblutste Volkswagen Kever en de huisband van The Muppets

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Eurovisiesongfestival’

In de tweede halve finale van het Songfestival in Liverpool verdedigt Gustaph ons land met ‘Because of You’, een ode aan de queer gemeenschap in de vorm van een knallende nineties-clubhit. Monique Harcum, Chantal Kashala en Sandrine Van Handenhoven verzorgen de backing vocals, Walter Van Beirendonck ontwierp Gustaphs outfit.

Om 20.55 op VRT 1

Hailee Steinfeld en Bumblebee in 'Bumblebee' Beeld TMDb

‘Bumblebee’

Een Californisch badplaatsje in 1987. De 17-jarige Charlie vindt op een autokerkhof de zwaar beschadigde Volkswagen Kever met de naam Bumblebee. Met deze zinderende prequel op de hersenloze ‘Transformers’-films van Michael Bay blaast Travis Knight de franchise nieuw leven in.

Om 20.35 op VTM 3

Lees ook: Onze Man over Bumblebee ★★★★☆ ‘Zodra Charlie in haar bed de playknop van haar walkman induwt en we de rinkelende gitaren van ‘Bigmouth Strikes Again’ van The Smiths horen oplaaien, ontvouwt zich een wel héél speciale episode uit de ‘Transformers’-franchise’

‘Tegen de tijd’

Moeilijk in slaap geraken, een slechte nachtrust, oververmoeidheid: het zijn problemen waar steeds meer mensen mee kampen. ‘Tegen de tijd’ volgt vier Nederlanders van verschillende leeftijden in hun zoektocht naar een oplossing.

Om 22.15 op NPO 2

‘Europa League: halve finale’

Union-killer Bayer Leverkusen neemt het in de halve finale van de Europa League op tegen het AS Roma van José Mourinho, Juventus ontvangt in het eigen Allianz Stadium in Turijn de Spaanse topper Sevilla, dat al zes keer de Europa League won. Geen enkele ploeg doet beter.

Om 20.35 op Canvas: Juventus - Sevilla

Om 20.40 op Play5: AS Roma - Bayer Leverkusen

Lilly Singh en The Electric Mayhem in 'The Muppets Mayhem' Beeld TMDb

‘The Muppets Mayhem’

Bijna een halve eeuw lang was The Electric May­hem de band die zorgde voor de achtergrondmuziek tijdens ‘The Muppet Show’, maar nu krijgen zanger Dr. Teeth, drummer Animal en de andere leden eindelijk de kans om een eigen plaat op te nemen. ‘The Muppets May­hem’ volgt de figuren in de studio en tijdens de opnames, in een tv-serie die afgaand op de trailer, waarin onder meer Lil Nas X en Tommy Lee zich outen als grote fans, een gezonde mix tussen ‘This Is Spinal Tap’ en het Muppet-universum zal worden.

Nu te zien op Disney+

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids