Vanavond op tv: dragqueens, acterende rappers en Bashir Abdi op recordjacht

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Make Up Your Mind’

Valt Vlaanderen voor BV’s die zich laten omtoveren tot dragqueens? Het is de vraag van deze eenmalige special waarvoor vijf bekende mensen loos gaan met make-up, boa’s en hoge hakken. Als de proef met presentatoren An Lemmens en Davy Parmentier slaagt, volgt volgend jaar wellicht een volledig seizoen.

Om 20.35 op VTM

‘Top Boy’

Dat u naar het vijfde seizoen van deze reeks over twee drugsdealers in Londen kan kijken, hebt u te danken aan Drake. Hij was al fan toen de reeks na acht afleveringen dreigde te worden afgevoerd op Channel 4 en kocht de rechten. Hoofdrolspelers Kane Robinson en Ashley Walters zijn ook rappers, net als Little Simz, die in ‘Top Boy’ haar acteerdebuut maakte in de rol van een alleenstaande moeder.

Nu op Netflix

Lees ook Little Simz over ‘Top Boy’: ‘De eerste reeks waarbij we het gevoel hadden dat we onze eigen leefwereld konden zien’

‘Shelley in Wonderland’

De ene brengt een metalplaat uit en de andere koopt een tienbeurtenkaart voor ‘De afspraak’, maar de Amerikaanse Shelley zag nog een andere manier om haar wat oudere dag in te vullen: deelnemen aan de Ms. Senior USA-verkiezing in Las Vegas. Vertederende docu.

Om 20.25 op NPO 2

Bashir Abdi Beeld BELGA

Memorial Van Damme

Dertien WK-winnaars komen naar de Belgische hoogmis van de atletiek Heizel afgezakt, onder wie de Nederlandse spurtbom Femke Bol en de Noor Jakob Ingebrigtsen (1500 en 5000 meter). Bij de Belgen ontbreekt de geblesseerde Nafi Thiam, maar mogen we ons onder meer verheugen op Bashir Abdi die het Belgisch record op de 10.000 meter wil afnemen van de gecontesteerde Mohammed Mourhit.

Om 19.15 op VRT Canvas

‘Relic’

Over dementie worden meer geladen drama’s en integere familiefilms dan horrorprenten gemaakt. Gelukkig voor de liefhebbers van het genre is er ‘Relic’, waarin een weduwe met alzheimer verdwijnt. Als ze is gevonden, wordt duidelijk dat er nog meer entiteiten in haar lichaam huizen dan het dementiespook.

Om 00.25 op BBC 1

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids