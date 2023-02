Vanavond op tv: drugstrafiek, een Noorse hersentumor en een avond in Parijs

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Hope’

Regisseur Maria Sødahl voert balletchoreograaf Anja op, die na een geslaagde tournee terugkeert naar haar man en kinderen in Oslo. Niet veel later krijgt ze te horen dat ze een hersentumor heeft die misschien niet verwijderd kan worden. ‘Hope’ gaat niet enkel over de vraag of Anja de tikkende tijdbom in haar lijf overleeft, maar ook of haar relatie het haalt. De regie is elegant, de hoofdacteurs Andrea Bræin Hovig en Stellan Skarsgård fenomenaal.

Om 21.10 uur op Canvas

‘Traffic’

Ze doen allemaal aan drugs, drugs, druuuuuuugs! Gelukkig is er Steven Soderbergh, die vooral een goede film wilde maken over het onderwerp. Voor zijn portret van de drugshandel tussen Mexico en de VS, waarin hij drie plotlijnen met elkaar verweeft, won hij zelfs een Oscar.

Om 20.35 uur op VTM 4

‘Ukraine War from the Air’

National Geographic vliegt boven Oekraïne om de zware impact van de gevechten en de bombardementen van bovenaf te laten zien. Dat soort beelden zijn zelfs een jaar nadat de Russische troepen zijn binnengevallen een djoef op uw muile van formaat.

Om 22.05 uur op NGC

Beeld Disney+

‘Fleishman is in Trouble’

Toby Fleischman wil zich na zijn scheiding weer op de datingmarkt wagen en kijkt al uit naar een ‘zomer van seksuele vrijheid’ - miauwkes! -, maar komt plots alleen te staan met zijn twee kinderen als zijn ex-vrouw spoorloos verdwijnt. Met de hulp van een paar vrienden probeert hij alle borden draaiende te houden en gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag waar het tussen hem en ­Rachel (Claire Danes) fout is gelopen.

Nu op Disney+

‘Ground Control: Ben Harper & the Innocent Criminals’

De Fransen? Da’s volk dat op ons neerkijkt, met hun pain en vin, maar in hun waardering voor Ben Harper kun je hen alleen maar gelijk geven. De man is er zo populair dat hij er zelfs ging wonen. ARTE zendt een volledig concert van hem uit, vorig jaar opgenomen in het intieme Parijse zaaltje Ground Control.

Om 23.55 uur op ARTE

