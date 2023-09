Vanavond op tv: druk in Leuven, Tarantino in de oorlog en Tom Hardy in de natuur

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Parcours’

Ook in het coronajaar 2021 was het druk in Leuven, met dank aan het WK wielrennen. Leuvenaar Lode Desmet trotseerde neuswissers en supporters om zijn stad tijdens die woelige periode vast te leggen.

Om 20.00 op VRT Canvas

‘Exit’

Noorse dramareeks over vier vrienden die hun leven aan de top van de financiële wereld werken zo saai vinden dat ze steeds meer tijd doorbrengen op baldadige feestjes en met prostituees. Een afrekening met de excessen van de elite in dezelfde invloedssfeer als ‘The Big Short’ en ‘Succession’.

Om 22.10 op VRT Canvas

‘Predators’

Tom Hardy doet een poging om de David Attenborough van onze tijd te worden: nooit gedacht dat we die zin nog eens zouden opschrijven, maar de actieheld uit ‘Mad Max: Fury Road’ heeft wel degelijk zijn stem geleend aan ‘Predators’, een nieuwe natuurdocumentaire over de jagers van het dierenrijk. Uiteindelijk blijven beesten die elkaar afmaken, samen met paarrituelen allerhande, de essentie van het onderschatte genre dat de natuurdocu is.

Nu op Netflix

‘Inglourious Basterds’

Een Tarantino over een onderwerp – de Tweede Wereldoorlog – waar niet mee te lachen valt die bij momenten ronduit hilarisch is. Christopher Waltz speelt een sadistische jodenjager, Brad Pitt is de leider van een groep Joods-Amerikaanse guerillasoldaten die elke Duitser die hun pad kruist neerknallen.

Om 20.30 op VTM 3

‘The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert’

Film over twee dragqueens (Hugo Weaving en Guy Pierce) en een trans vrouw (Terence Stamp) die in een busje door de Australische woestijn rijden, op weg naar een optreden. U begrijpt waarom die vandaag een pak evidenter was dan in 1994, toen die werd gemaakt.

Om 23.30 op BBC 1

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids