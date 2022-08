Vanavond op tv: een aangrijpend lgbt-drama, het sprookje van Union en jonge beurshaaien in Londen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Una mujer fantástica’

Wanneer Orlando, de twintig jaar oudere vriend van de transseksuele Marina, overlijdt, is Marina niet welkom op zijn begrafenis en wordt ze door zijn familie zijn appartement uitgebonjourd. Krachtig, onbevreesd en kleurrijk drama van de Chileen Sebastián Lelio (‘Gloria’) over de calvarietocht van een transvrouw, verbluffend vertolkt door debutante Daniela Vega.

Om 22.05 op Canvas

‘UEFA Champions League: Rangers FC - Union Saint-Gilloise’

Na de verrassende maar verdiende 2-0-overwinning tegen Rangers FC vorige week, stapt Union vanavond in de terugwedstrijd in Glasgow met de beste papieren het veld op om door te stoten naar de volgende ronde. Blijft het Europese sprookje van Union duren?

Om 20.25 op VTM 2

‘Het echte leven van de Britse adel’

Ze wonen in grote landhuizen en dragen tot de verbeelding sprekende namen als Lord Mountbatten, maar voor veel leden van de Britse adel is het ook moeilijk rondkomen. Deze driedelige reeks werpt een blik op hun financiën.

Om 21.20 op NPO 1

Charlize Theron in 'Young Adult' Beeld DOCUMENTATION

‘Young Adult’

Niet lang na haar echtscheiding keert schrijfster Mavis Gary (een ijzersterke Charlize Theron) terug naar haar geboortestadje ergens in Minnesota, waar ze de man die ze in haar prom queen-dagen door haar vingers liet glippen, opnieuw aan de haak wil slaan. Probleem: de man, Buddy (Patrick Wilson), is intussen getrouwd. Alweer een pareltje van een komedie van de makers van ‘Juno’.

Om 0.15 op BBC 2

Marisa Abela in 'Industry' Beeld Streamz

‘Industry: seizoen 2'

HBO en BBC gaan ‘Wall Street’ achterna met ‘Industry’, een dramareeks over beurshaaien in de Londense financiële sector. Het eerste seizoen bracht seks, drugs en onverbiddelijke concurrentie; het vervolg toont hoe de jonge antihelden stilaan hun draai vinden in de bikkelharde wereld van de haute finance. Marisa Abela herneemt haar rol van de ambitieuze Yasmin Kara-Hanani: ‘Ik leuter al zestien afleveringen over de beurs, maar snap er nog steeds geen snars van.’

Nu te zien op Streamz

