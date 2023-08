Vanavond op tv: een acrobatische Tom Cruise, bommen op Pompeï en een doorslechte flik

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Mission: Impossible’

In de allereerste, door grootmeester Brian De Palma ingeblikte ‘Mission: Impossible’ uit 1996 vinden we één van de schitterendste ogenblikken uit de hele franchise terug: Ethan Hunt (Tom Cruise) die, hangend aan een kabel in een hightechkluis in het CIA-hoofdkwartier te Langley, z’n eigen zweetdruppel opvangt!

Om 22.20 op VTM 3

‘Bombing Pompeii’

Bijna tweeduizend jaar nadat Pompeï bedolven is geraakt onder de lava en 250 jaar nadat de Romeinse stad is ontdekt en blootgelegd, zijn de restanten nu één van de populairste toeristische bestemmingen van Italië. Na de kalmere coronajaren schuifelden vorig jaar weer bijna drie miljoen mensen langs de ruïnes en mozaïeken. Slechts enkelen onder hen zullen weten dat de plek waar ze lopen, niet enkel te lijden had onder de uitbarsting van de Vesuvius, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog ook zwaar is gebombardeerd.

Om 22.35 op National Geographic

‘The Lincoln Lawyer: seizoen 2, deel 2’

Het eerste seizoen van dit blitse rechtbankdrama was een overweldigend succes en dus mocht Manuel Garcia-Rulfo terugkeren als Mickey Haller, de heetste advocaat van Los Angeles. In jaargang twee verdedigt Mickey een vrouw die overduidelijk een moord op een rijke zakenman heeft gepleegd – of is er toch iets meer aan de hand?

Nu te zien op Netflix

‘A Story of Bones’

Het eiland Sint-Helena is vooral bekend als ballingsoord van Napoleon. Als de overheid in 2012 een nieuwe luchthaven wil aanleggen om de stroom toeristen op te vangen, wordt een massagraf van duizenden slaven blootgelegd.

Om 23.00 op NPO 2

Peter Van den Begin in 'Dode hoek' Beeld TMDb

‘Dode hoek’

Op zijn laatste dag als politieagent wordt Jan Verbeeck (een met een Harvey Keitel-achtige intensiteit spelende Peter Van den Begin) voor een onderzoek naar Charleroi geleid, waar een inval in een drugslabo een reeks onvoorzienbare en fatale gebeurtenissen in gang zet.

Om 20.35 op VTM 4

