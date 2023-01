Vanavond op tv: een Australische Batman, een Ierse nachtegaal en de American Dream van Sam Gooris

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Koala Man’

Een vader met een bierbuik die bijklust als superheld in koalapak? Meer moesten wij niet weten om fan te zijn van deze nieuwe Amerikaans-Australische animatieserie. Leuk extraatje: Hugh Jackman, Sarah Snook (Shiv uit ‘Succession’) en Jemaine Clement (‘Flight of the Conchords’) verlenen hun stem aan enkele hoofdpersonages. Coproducer Justin Roiland (‘Rick and Morty’), gevraagd naar hoe hij Jackman kon strikken: ‘Dat bleek veel makkelijker dan verwacht. Hij had de eerste beelden van ‘Koala Man’ aan zijn kinderen getoond en die waren laaiend enthousiast: dat was voldoende.’

Nu te zien op Disney+

‘Sinéad O’Connor: Nothing Compares’

Al 34 jaar kampeert Sinéad O’Connor in De Tijdloze 100 met ‘Troy’, een door en merg en been gaande aanklacht tegen de strenge rooms-katholieke tradities in Ierland. O’Connor zelf werd destijds door haar moeder naar een Magdalenaklooster gestuurd, een berucht tuchthuis voor opstandige meisjes. Deze docu portretteert O’Connor, die in haar carrière tegen menig heilig huisje schopte, als een onbevreesde pionier en feministe.

Om 22.10 op NPO 2

‘The Persians: A History of Iran’

Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september van vorig jaar is het nog geen dag rustig geweest in Iran. Om de huidige protesten in het land beter te begrijpen, herhaalt Canvas nog eens deze uitstekende BBC-docureeks over de veelzijdige cultuur en buitengewone geschiedenis van Iran.

Om 23.25 op Canvas

‘Expeditie Gooris in Amerika’

In het eerste seizoen van ‘Expeditie Gooris’ beperkte de gesponsorde vakantie van het geslacht Gooris zich nog tot Europa, maar dit seizoen mocht het allemaal wat glamoureuzer en vooral vérder: de westkust van Amerika. In een blitse Mustang cruisen Sam, Kelly, Shania en Kenji onder meer langs Venice Beach, de Hollywood Boulevard en de Santa Monica Pier.

Om 21.45 op VTM 2

Emily Hampshire en Iain Glen in 'The Rig' Beeld TMDb

‘The Rig’

Een claustrofobische thrillerserie met een bovennatuurlijk kantje in de trant van ‘The Thing’, ‘The Mist’ en de recente Netflix-hitserie ‘1899’: ziedaar ‘The Rig’. Na wekenlang hard labeur staat de crew van een booreiland op de Noordzee te popelen om de boottocht van 250 kilometer terug naar Schotland aan te vatten. Maar hun boorwerk lijkt iets sinisters gewekt te hebben. Een dichte mist komt op, de communicatie met het vasteland valt weg en sommige arbeiders beginnen zich vreemd te gedragen.

Nu te zien op Amazon Prime Video

