Vanavond op tv: een belangrijke boysband, een nationale trots en kwade haaien

‘Girl’

‘We kunnen er met ons hoofd niet bij dat het hier om een debuutfilm gaat’, schreef Onze Man vijf jaar geleden over de eerste film van de toen nog aanstormende Lukas Dhont. Voor de jonge regisseur beukte het verhaal over een balletdanseres in een jongenslichaam de poort naar internationale erkenning meteen open.

Om 20.55 op Canvas

‘Deep Blue Sea’

Scifi-prent waarin Samuel L. Jackson een rijke zakenman speelt die miljoen investeert in alzheimer-onderzoek. Een biologe (Saffron Burrows) ontdekt een werkzame stof in de hersenen van haaien en probeert een paar dieren genetisch te manipuleren. Een mens hoeft zelfs geen ‘Jurassic Park’ of ‘Jaws’ te hebben gezien om te weten dat dat gruwelijk uit de kieuwen loopt.

Om 20.25 op Play6

‘This is Pop: the Boyz II Men Effect’

Misschien wekt de naam Boyz II Men de smaak van stroop op in uw mond, maar het trio heeft een groter belang gehad in de muziekgeschiedenis dan velen denken. Deze docu belicht de manier waarop de groep ermee voor zorgde dat R&B weer de hitlijsten domineerde.

Om 20.10 op Canvas

Amber Broos op Tomorrowland. Beeld RV

‘21 juli: Happy Belgium’

De nationale feestdag brengt artiesten uit alle hoeken van België samen in het Jubelpark voor een concert waarvan op z'n minst de affiche al uniek is. Een greep uit de affiche: rapper Hamza, techno-dj Amber Broos (foto), popzangeressen Camille, Axelle Red en Mentissa en ‘s Vlaanderens viefste gepensioneerde Paul Michiels. Het concert is tegelijk te zien op VRT 1, Play4, La Une en BRF.

Om 21.00 op VRT1/Play4

‘Louis Theroux Interviews...’

Na sekteleden en neonazi’s waagt Louis Theroux (53) zich alweer aan een andere uitzonderlijke mensensoort: wereldsterren. Hij vindt het zelf lastiger om pakweg Stormzy te spreken dan pakweg een gevangene in een zwaarbewaakte cel, vertelt hij in Humo: ‘Ik krijg telkens een beperkt tijdslot toebedeeld, dus elke vraag telt. Het voelt ineens alsof ik zélf aan het performen ben.’

Om 21.05 op NPO 3

