Vanavond op tv: een belezen geluidsman, de puinhopen van Kaboel en de platenbazen van Joe Cocker

‘Winteruur’

Wanneer Pascal Braeckman na een zware werkdag thuiskomt en zijn onafscheidelijke microfoonhengel aan de haak hangt, neemt hij al eens graag een boek in de hand, zo blijkt uit zijn passage bij Wim Helsen in ‘Winteruur’. Braeckman heeft ‘Kindsoldaat’ meegebracht, de 585 pagina’s tellende roman waarin zelfverklaard prinsenkind Oscar van den Boogaard zijn geheime familiegeschiedenis neerschrijft.

Om 23.15 op Canvas

‘Mr. A & Mr. M: The Sound of A&M Records’

Het Amerikaanse platenlabel A&M Records maakte in de jaren 60 en 70 furore met artiesten als The Carpenters, Joe Cocker, Cat Stevens en Carole King. Later volgden nog successen met Sting, Bryan Adams en Sheryl Crow. Deze tweedelige documentaire (van de makers van ‘Laurel Canyon’) vertelt het roemrijke verhaal van A&M, dat begint in een stoffige garage in 1962 met twee visionaire muziekliefhebbers: Herb Alpert en Jerry Moss.

Om 23.25 op Canvas

‘Leaving Afghanistan’

‘Het was tijd om een einde aan deze oorlog te maken’, zo verdedigde de Amerikaanse president Joe Biden in een televisietoespraak in 2021 zijn beslissing om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken. Deze tweedelige BBC-documentaire reconstrueert aan de hand van interviews met o.a. de Britse premier David Cameron en de Amerikaanse generaal David Petraeus de lange aanloop naar die beslissing, die uiteindelijk zou leiden tot de dramatische en bloedige val van Kaboel.

Om 21.20 op Canvas

‘Woman of the Dead’

In deze Oostenrijkse thrillerserie moet begrafenisonderneemster Brunhilde Blum de uitvaart van haar eigen man verzorgen nadat hij om het leven is gekomen in een verkeersongeval. De weduwe vindt echter verontrustende berichten op de gsm van haar echtgenoot en begint gevaarlijke vragen te stellen. Was het wel echt een ongeluk? Heeft zijn dood iets te maken met al die jonge meisjes die spoorloos zijn verdwenen? Corruptie, verknipte seksspelletjes, mannen met konijnenmaskers en mensenhandel sterken Blum in haar voornemen om de smerige geheimen in het bergdorp bloot te leggen.

Nu te zien op Netflix

