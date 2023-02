Vanavond op tv: Een brommende minister, de speciale eenheden in actie en de bekerdroom van Malinwa

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Recht naar de gevangenis’

In deze nieuwe humaninterestreeks van Tess Uytterhoeven laten zes ‘machtshebbers’ – onder wie minister van Justitie Vincent Van Quickenborne – zich gedurende vier dagen vrijwillig opsluiten in het nieuwe gevangeniscomplex van Haren. Hoe ervaren ze de gedwongen eenzame opsluiting of het samenhokken met ex-gedetineerden?

Om 21.00 op Play4

Lees ook: Vincent van Quickenborne in ‘Recht naar de gevangenis’: ‘Ik beken: het was niet mijn eerste keer in de cel.’

‘Onder de radar’

De speciale eenheden van de Belgische Federale Politie bestaan vijftig jaar. Al een halve eeuw werken ze in de schaduw, maar voor het eerst doen ze in deze nieuwe zevendelige documentairereeks hun verhaal. De eerste aflevering neemt een kijkje achter de schermen van de beruchte testweken, waarin kandidaten tot het uiterste op de proef worden gesteld. Het doel: ontdekken of ze onder extreme druk nog helder kunnen blijven functioneren.

Om 20.45 op Eén

‘Sabine Weiss - Een eeuw fotografie’

Sabine Weiss (1924-2021) was een Zwitsers-Franse fotografe die thuishoort in het rijtje met Robert Doisneau en Henri Cartier-Bresson. Ook Weiss fotografeerde gewone mensen in hun alledaagse bestaan. Ze legde duizenden gezichten, glimlachen en houdingen vast in Parijs en mag beschouwd worden als een unieke getuige van de snel veranderende 20ste eeuw.

Om 22.30 op NPO 2

‘Out of Sight’

Steven Soderbergh ­reanimeerde zijn carrière met deze glossy ­verfilming van een misdaadroman van Elmore ­Leonard. George Clooney ontsnapt uit de gevangenis en neemt FBI-agente Jennifer Lopez als gijzelaar. Het begin van een mooie romance, dat spreekt voor zich. Lichtvoetig, geestig en charmant.

Om 22.25 op VTM 3

‘Croky Cup: KV Mechelen - Zulte Waregem’

KV Mechelen won de heenwedstrijd van de halve finales in de Beker van België met 1-2 op het veld van Zulte Waregem en start vanavond dan ook als favoriet aan deze terugwedstrijd in het eigen AFAS-stadion. De winnaar gaat naar de finale in het Koning Boudewijnstadion, waar op 30 april ofwel Antwerp of Union wacht.

Om 20.20 op VTM 2

Paul Mescal en Daisy Edgar-Jones in 'Normal People' Beeld BBC

‘Normal People’

U hebt deze prachtige Ierse youngadultreeks destijds op Canvas gemist? Geen probleem: de NPO herhaalt vanaf vanavond telkens twee afleveringen van de veelgeprezen verfilming van de gelijknamige roman van Sally Rooney over de complexe liefdesrelatie tussen de tieners Connell (Paul Mescal) en Marianne (Daisy Edgar-Jones) vanaf hun schooltijd tot aan de universiteit.

Om 22.40 op NPO 3

