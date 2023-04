Vanavond op tv: een brutale moord in Slowakije, de teloorgang van onze taal en de opvoedingstips van Herman Verbruggen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Killing of a Journalist’

De brutale moord op de jonge onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde was in 2018 in Slowakije de aanleiding voor de grootste protesten in het land sinds de val van het communisme. Het verhaal nam een onverwachte wending wanneer uitlekte dat het vermeende brein achter de moord een zakenman was die nauwe banden had met de regerende partij in het land.

Om 23.10 op Canvas

‘Dit is de kwestie’

Het Nederlands staat onder druk. De verengelsing van de taal, het toenemende gebruik van emoji’s, het verdwijnen van het ABN, de invloed van verschillende culturen: onze taal is in verandering. En zoals bij elke verandering zijn er mensen die dat een achteruitgang vinden, terwijl anderen vinden dat de taalfout van vandaag de taal van morgen is.

Om 22.15 op NPO 2

‘The Wolf of Wall Street’

Martin Scorsese verfilmt het tuchteloze feestleven van Jordan Belfort, een malafide effectenmakelaar in Wall Street in de jaren 80 en 90. Scorsese trekt alle registers open in dit zwartkomische misdaaddrama en laat Leonardo DiCaprio zelfs een kaars in z’n aars steken.

Om 20.35 op VTM 2

‘De wonderjaren’

Herman Verbruggen is papa van twee tienerdochters, Roos en Billie. Hoe moet je je als ouder gedragen als je kinderen woke zijn? Hoe staat het met seksualiteit en uitgaan vandaag de dag? Herman bespreekt het allemaal samen met Siska Schoeters.

Om 20.45 op Eén

Lees ook: Roos en Billie, de dochters van Herman Verbruggen: ‘Wij zijn allebei grote fan van ‘F.C. De Kampioenen’. Ik kan nog altijd lachen met elke mop’

‘Will Trent’

Tv-makers hebben de weg naar de Amerikaanse thrillerkoningin Karin Slaughter gevonden. Netflix scoorde vorig jaar een hit met het middelmatige ‘Pieces of Her’, ditmaal pakt Disney+ uit met een politiereeks rond Will Trent, de briljante rechercheur over wie Slaughter deze zomer een élfde boek uitbrengt. Trent heeft vanwege zijn moeilijke jeugd als pleegkind en zijn dyslexie een aparte kijk op de wereld, waardoor hij buitengewoon succesvol is in het kraken van moeilijke criminele zaken in zijn thuisstad Atlanta.

Nu te zien op Disney+

Karl Lagerfeld in 'The Mysterious Mr Lagerfeld' Beeld BBC/Finestripe Productions Ltd/Getty Images for Conde' Nast International Luxury Conference)/Vittorio Zunino Celotto

‘The Mysterious Mr. Lagerfeld’

Karl Lagerfeld (1933-2017) was één van de flamboyantste en herkenbaarste figuren in de modewereld, maar ook één van de meest mysterieuze. Wie was de man achter de eeuwige zonnebril écht? Bekroond regisseur Michael Waldman (‘Inside Monaco: Playground of the Rich’, ‘Inside Dior’) zoekt het uit.

Om 22.00 op BBC 2

