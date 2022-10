Vanavond op tv: een chef-kok in een broodjeszaak, een quizzende sopraan en een iconische roadmovie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Bear’

Lang geleden dat de critici in de VS nog zo unaniem lovend waren over een nieuwe reeks. ‘The Bear’ gaat over een jonge chef-kok (Jeremy Allen White in ‘één van de beste hoofdrollen van het jaar’) die opgeleid is in de beste sterrenrestaurants en na de tragische dood van zijn oudere broer moet terugkeren naar zijn geboortestad Chicago om de broodjeszaak van de familie uit het slop te halen.

Nu te zien op Disney+

‘Champions League: Chelsea - AC Milan’

Bondscoach Roberto Martinez zal ongetwijfeld met veel belangstelling naar deze affiche op de derde speeldag van de Champions League kijken. AC Milan telt met Divock Origi, Aster Vranckx, Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers namelijk vier Belgen in de rangen, al blesseerde die laatste zich afgelopen weekend wel tegen Empoli en mag hij waarschijnlijk een kruis maken over het WK.

Om 20.35 op VTM 2

‘De allerslimste mens ter wereld’

Vanavond doet Astrid Stockman haar intrede in het jubileumseizoen van ‘De slimste mens ter wereld’. Drie jaar geleden verbaasde de sopraan vriend en vijand door als relatieve onbekende meteen de derde plek in de quiz op te eisen. In HUMO heeft ze het deze week uitgebreid over de 7 hoofdzonden: ‘Ik kan seks niet strippen tot iets louter fysieks. Opwinding is een lege huls als er niet ook emotie bij komt kijken: ik wil me verbonden voelen.’

Om 21.00 op Play4

‘Pano: Het inclusieve onderwijs’

‘Pano’ gaat vanavond dieper in op de bijzonder complexe problematiek van het inclusieve onderwijs, waarbij kinderen met een beperking les volgen in het reguliere onderwijs. Dat blijkt vaak zeer moeilijk. Nogal wat ouders van een kind met een beperking worden geweigerd op scholen of krijgen niet de juiste hulp. Ook voor scholen en leerkrachten is het vaak een moeilijke puzzel om inclusief onderwijs te doen slagen.

Om 21.30 op Eén

‘Jason’

Jason heeft een traumatische jeugd achter de rug en worstelt als tiener met de psychische effecten daarvan. Tijdens heftige therapiesessies probeert hij zijn ervaringen onder ogen te zien en aan zijn genezing te werken. Dit portret is het derde en laatste deel van Maasja Ooms’ trilogie over de falende Nederlandse jeugdzorg.

Om 22.50 op Canvas

Peter Fonda en Dennis Hopper in 'Easy Rider' Beeld TMDb

‘Easy Rider’

Oktober is soundtrackmaand bij Radio Willy en VTM 4. Presentatrice Sofie Engelen blikt elke weekdag op Willy vooruit op de muziek die ’s avonds in de filmklassieker op VTM 4 te horen zal zijn. Vanavond is dat ‘Easy Rider’, de iconische roadmovie uit 1969 van en met Dennis Hopper en Peter Fonda, met tijdloze muziek van o.a. Steppenwolf, Jimi Hendrix en The Byrds.

Om 0.00 op VTM 4

