Vanavond op tv: een corrupte flik, knikkende knieën bij Club Brugge en een onverwoestbare gsm

‘Fair Trade: seizoen 2’

In het nieuwe seizoen van ‘Fair Trade’ – het officieuze vervolg op ‘Matroesjka’s’ – wordt de niet bepaald binnen de lijntjes kleurende flik Robin De Rover (Ella-June Henrard) verbannen naar de Cel Agressie. Ze zoekt weer contact met gangster Patrick ‘de Pater’ Paternoster (Peter Van den Begin) om de moordenaar van de corrupte commissaris Wally Wilson te vinden. Naast de indrukwekkende hoofdcast zijn er ook rollen voor o.a. Ella Leyers, Kamal Kharmach, Daphne Wellens, Lynn Van Royen en de Oekraïense Kseniya Mishina: ‘Mijn personage is niet bepaald koosjer, maar dat geldt voor praktisch iedereen in ‘Fair Trade’.

Nu te zien op Streamz

‘Tussen oorlog en leven’

Ook in het tweede seizoen van ‘Tussen oorlog en leven’ neemt Rudi Vranckx telkens twee bekende Vlamingen op sleeptouw naar een oorlogsgebied waarover hij al jaren bericht. In de eerste aflevering reist hij naar Oekraïne met #LikeMe-acteur Maksim Stojanac – van wie een groot deel van zijn familie in Oekraïne woont – en Karrewiet-anker Meryem El Mandoudi: ‘Ik wist dat het heftig zou zijn, maar niet dat het zó hard zou binnenkomen.’

Om 20.40 op Eén

‘Champions League: Club Brugge - Benfica’

Van de hoerastemming bij blauw-zwart na de onverhoopte kwalificatie voor de 1/8 finales van de Champions League blijft vandaag, na een spectaculaire vormdip en een paniekerige trainerswissel, zo goed als niets meer over. Met knikkende knieën ontvangt Club Brugge vanavond de Portugese topploeg Benfica, dat groepswinnaar werd in een poule met PSG, Juventus en Maccabi Haifa.

Om 20.35 op VTM 2

‘The Talented Mr. Ripley’

Matt Damon speelt in deze intelligente verfilming van de roman van Patricia Highsmith een narcistische, seksueel verwarde bedrieger die profiteert van de centen van rijkeluiszoon Jude Law in la bella Italia van de jaren 50. Onze Man: ‘The Talented Mr. Ripley’ is geen whodunnit maar een hoe-doet-ie-’t, een fascinerende afdaling in de geest van een sinistere killer die zich in allerlei bochten moet wringen om uit de klauwen van de politie te blijven.’

Om 22.30 op VTM 3

‘Midwives’

Myanmar wordt al jaren verscheurd door conflicten tussen religieuze groeperingen. Maar vaak is de kloof veel minder diep dan ze lijkt, zo toont deze documentaire over twee verloskundigen, een boeddhiste en een moslima.

Om 23.00 op Canvas

Sampo Sarkola in 'Mobile 101' Beeld TMDb

‘Mobile 101'

De beste Finse uitvinding sinds de sauna en het ijsschaatsen is de Nokia-gsm. De populairste modellen waren goedkoop, gebruiksvriendelijk en konden tegen een stootje. De Finse dramareeks ‘Mobile 101’ volgt de evolutie van het elektronicabedrijf van lokale speler tot wereldmerk. Een tweede en derde seizoen, waarin de noodlottige verkoop van Nokia aan Microsoft aan bod komt, zijn al in de maak.

Nu te zien op Disney+

