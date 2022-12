Vanavond op tv: een diehard Cristiano Ronaldo-fan, een betoverende stem uit Edegem en het laatste seizoen van ‘His Dark Materials’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘MIDMID Mondial’

Met uitgestreken gezicht een voetbaltalkshow presenteren terwijl de initialen en het rugnummer van Cristiano Ronaldo – CR7 – in je kapsel gegrift staan: dát noemen wij nu eens toewijding! Hulde aan presentator Evert Winkelmans, die zijn fraaie kapsel dankt aan een verloren weddenschap. Vanavond komt Winkelmans’ voetbalheld in actie: Portugal en Ronaldo nemen het om 20u op tegen Zwitserland.

Om 23.05 op Play4

‘De Toots Sessies: Sam De Nef’

Het was niemand minder dan Tamino die Sam De Nef destijds bij de platenbazen tipte. Buurvrouw Linde Merckpoel zette hem vervolgens op de radar bij Studio Brussel. In Studio Toots stelt de Edegemnaar vanavond zijn debuutplaat ‘Dawn/Dusk’ voor. De Nefs betoverende stem en talent voor intrigerende verhalen maken indruk.

Om 19.40 op Canvas

‘25 jaar Canvas: Neveneffecten’

Na ‘In de gloria’ herhaalt Canvas deze week ook enkele afleveringen van het onvolprezen ‘Neveneffecten’ van het gelijknamige cabaretviertal Jonas Geirnaert, Lieven Scheire, Koen De Poorter en Jelle De Beule. ‘Neveneffecten’ werd in 2005 voor het eerst uitgezonden en kan nog het best omschreven worden als een reeks absurde persiflages op National Geographic-documentaires. In de aflevering van vanavond onderzoeken biologen Stephen (Geirnaert) en Elma (De Beule) het gedrag van de ‘kommomaan’.

Om 22.20 op Canvas

‘Un hombre de acción’

De nieuwe Spaanse film ‘Un hombre de acción’ reconstrueert de woelige carrière van Lucio Urtubia Jiménez (1931-2020), die dankzij zijn acties tegen het grootkapitaal de bijnaam ‘de moderne Robin Hood’ kreeg en die, als we zijn levensloop bekijken, misschien ook wel model stond voor El Profesor uit ‘La casa de papel’.

Nu te zien op Netflix

Dafne Keen en Ruth Wilson in 'His Dark Materials' Beeld TMDb

‘His Dark Materials: seizoen 3'

De hoge verwachtingen dat het de nieuwe ‘Game of Thrones’ zou worden, heeft ‘His Dark Materials’ nooit kunnen inlossen, maar de reeks van BBC en HBO wiste wél de herinnering aan ‘The Golden Compass’, de geflopte film uit 2007 naar het werk van schrijver Philip Pullman, uit. Het derde en laatste seizoen van de fantasyreeks over de avonturen van Lyra Belacqua (Dafne Keen) is vanaf vandaag te zien op Streamz.

Nu te zien op Streamz

