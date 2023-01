Vanavond op tv: een dollemansrit door de Outback, de blinkende biceps van Ahnuld en Israëlische geheime agenten in Brussel

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Upright’

De Brits-Australische komiek Tim Minchin speelt in ‘Upright’ de niet bijster succesvolle muzikant Lucky, die van Sydney naar Perth besluit te rijden – een luttele 4.000 km – om afscheid te nemen van zijn stervende moeder. Op zijn truck monteert hij zijn onafscheidelijke piano, een oud familiestuk. Tijdens de hachelijke onderneming botst hij – letterlijk – op de jonge Meg (gespeeld door ‘House of the Dragon’-actrice Milly Alcock), die óók in Perth moet zijn. Wat volgt is een dollemansrit door de Outback, waarin de chemie tussen de twee schijnbare tegengestelde protagonisten van het scherm spat.

‘Commando’

Alles wat je je spontaan voorstelt bij het concept ‘actiefilm uit de jaren 80 met Arnold Schwarzenegger’, komt perfect samen in ‘Commando’. De ridicule plot, het ongegeneerde wapenfetisjisme, de haast erotische fascinatie voor Arnolds spieren, het machismo en de oneliners... Heerlijk fout!

‘Denial’

Dit rechtbankdrama gaat over het roemruchte proces dat de Britse negationist David Irving, vertolkt door Timothy Spall, in 1996 aanspande tegen historica Deborah Lipstadt (Rachel Weisz). Zij had hém namelijk een leugenaar genoemd omdat hij het bestaan van de Holocaust had ontkend. Addertje onder het gras: Lipstadt moet bewijzen dat zíj gelijk heeft, en niet dat hij ongelijk heeft. Geen sinecure: de nazi’s waren immers erg secuur in het verbergen van hun vreselijke genocide.

‘Fauda: seizoen 4'

Het langverwachte vierde seizoen van de Israëlische spionageserie ‘Fauda’ – ook wel het ‘Homeland’ van het Midden-Oosten genoemd – speelt zich af in Brussel, waar de Israëlische undercoveragenten een terroristische groepering proberen te ontmantelen. Hoofdrolspeler Lior Raz is tevens de bedenker van de reeks: hij heeft ‘Fauda’ gebaseerd op zijn eigen ervaringen als elitesoldaat in het Israëlische leger.

