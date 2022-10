Vanavond op tv: Een dubbele portie Maaike Cafmeyer, de finale van ‘Hotel Romantiek’ en een voetbalschandaal

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De inzichten’

‘Soms moet er iets kapot om iets nieuws te kunnen maken. (...) En wat bleek? Dat er heel veel mensen in de maatschappij ​ daarmee ook echt zaten te sukkelen. En dat gesukkel manifesteert zich enerzijds dat we niet weten hoe we ermee moeten omgaan. En anderzijds kwaadaardige reacties op internet en in mijn mailbox.’ Maaike Cafmeyer, de grappigste actrice van West-Vlaanderen en omstreken, legt haar ziel bloot bij Nic Balthazar.

Om 10.15 uur op Eén

Beeld © VRT

‘Hotel Romantiek’

Gloria Monserez, Philippe Geubels en Sven de Leijer namen veertien vrouwen en veertien mannen van boven de 65 mee naar het feeërieke Cappadocië, op zoek naar de liefde van hun leven. Na zeven afleveringen vol opdrachten, uitstapjes, feestjes en romantische dates wordt vanavond duidelijk welke koppels er tijdens de reis zijn ontstaan. Op de laatste dag ondernemen enkele vrijgezellen daarom nog een ultiem charmeoffensief.

Om 20 uur op Eén

‘A Game of Secrets’

Een ideale opwarmer voor het WK in Qatar dat binnenkort van start gaat, deze documentaire over Football Leaks, het schandaal dat de voetbalwereld op haar grondvesten deed daveren. Op een website verscheen vanaf september 2015 gevoelige informatie over financiële transacties tussen clubs, makelaars en spelers die niet strookten met de regels die de UEFA heeft opgelegd, en over voetballers die door allerlei boekhoudkundige trucjes te weinig belastingen betaalden.

Om 20.10 uur op Canvas

Beeld VRT

‘Chantal’

Chantals dochter Emma gaat met haar klas op uitstap naar het gemeentehuis, maar daar worden ze gegijzeld door de maker van de quiz die Loveringem nu al een aantal dagen in de ban houdt. Een stukje Hollywood-actie in het pittoreske West-Vlaanderen dus, bij wijze van slotaflevering van ‘Chantal’.

Om 21.10 uur op Eén

Zijn West-Vlamingen echt zo boertig en bekrompen als in tv-series als ‘Chantal’? ‘Het gaat er nooit helemaal uit geraken, vrees ik’

‘Johnny vs Amber’

Gouden tip voor de meerwaardezoeker: TLC brengt een tweedelige documentaire over het proces van de eeuw, de zaak die Johnny Depp tegen zijn ex Amber Heard heeft aangespannen. Advocaten uit beide kampen delen hun bevindingen.

Om 21 uur op TLC

Een persoonlijkheidsstoornis, een lachend kakje in bed en een kind met Elon Musk: hoe Amber Heard de perceptie tegen zich kreeg

