Vanavond op tv: Een dubbele portie muziek, Belgische oorlogsjournalisten aan het front en een kraker in de beker

‘Stier & schorpioen’

In het kader van de Week van de Belgische muziek toont Canvas vanavond de muziekdocumentaire ‘Stier & schorpioen’, waarin rapper Zwangere Guy en drummer Lander Gyselinck gevolgd worden tijdens de opnames van hun in november uitgebrachte jazz-omhelst-hiphopplaat ‘Pourriture noble’.

Om 22.45 op Canvas

‘Plan A’

De derde aflevering van ‘Plan A’ zoomt in op het verhaal van Ikraaan, de onmogelijk in een muzikaal hokje te duwen singer-songwriter die onder meer Brihang, Zwangere Guy en Amenra tot haar fans mag rekenen. De twintiger groeide op in Mechelen, maar verkaste al snel naar Brussel. Met haar debuutplaat ‘Geestelijke gezondheidszorg’ vestigde Ikraaan vorig jaar de aandacht op mentale problemen. ‘Tijdens de opnames van ‘Plan A’ was ik depressiever dan ik besefte.’

Om 19.00 op Canvas

‘War Junkies’

Oorlogsverslaggevers Joanie de Rijke en Bruno Beeckman, fixer Anastacia Galouchka, cameramannen Stijn De Smet, Daniel Demoustier en Paul Van Schoor, en fotograaf Gert Jochems getuigen in deze nieuwe driedelige docureeks over de impact van hun riskante beroep op hun leven en dat van hun familie. Galouchka: ‘Toen de Russen binnenvielen, moest ik íéts doen.’

Nu te zien op Streamz

‘Voetbal: Croky Cup’

Vanavond nemen Union en Antwerp het tegen elkaar op in de halve finales van de Beker van België. De twee traditieclubs zijn aan een sterk seizoen bezig, met respectievelijk een voorlopige tweede en derde plaats in de rangschikking. Antwerp-speler Calvin Stengs waande zich afgelopen zondag tegen Anderlecht even in de boksring toen hij Amadou Diawara een stevige rechtse uitdeelde. De Nederlander hangt een schorsing van drie wedstrijden boven het hoofd, maar omdat Antwerp die beslissing aanvecht, kan hij vanavond gewoon spelen.

Om 20.20 op VTM 2

Gunther’s Millions - Documentairereeks (USA-2023) - Caption: Gunther en Maurizio Mian Beeld TMDb

‘Gunther’s Millions’

Gunther heeft het allemaal: de villa van Madonna, een jacht en een privévliegtuig, een sterrenchef in de keuken en modellen in het zwembad. Niet dat Gunther zich van zijn rijkdom bewust is, want Duitse herders zijn gewoonlijk al tevreden met een zak hondenbrokken en een tuin. U leest het goed: Gunther VI is de rijkste hond ter wereld, dankzij een erfenis van een Duitse gravin zonder kinderen. Of dat is toch wat de excentrieke entrepreneur Maurizio Mian u wil doen geloven. Het Amerikaanse persbureau Associated Press moest in 2021 met schaamrood op de wangen een nieuwsartikel over de aankoop van Madonna’s villa door de Duitse herder terugtrekken: ‘We zijn in een publiciteitsstunt getrapt.’ Maar hoe zit het dan wel in elkaar? De vierdelige docureeks ‘Gunther’s Millions’ belooft antwoorden.

Nu te zien op Netflix

