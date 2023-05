Vanavond op tv: ­een Egyptische koningin, een onzindelijk staaltje AI en een aandoenlijke bende amateurs

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Queen Cleopatra’

Toen bekend raakte dat de zwarte actrice Adele James de rol van Cleopatra zou vertolken in deze door Jada Pinkett Smith geproduceerde docureeks over het leven van de ­Egyptische koningin, zaten veel Egyptenaren op hun paard: ‘Geschiedvervalsing!’, ‘Blackwashing!’ Volgens hen was Cleopatra niet zwart. Wit zoals Elizabeth Taylor in de beroemde film uit 1963 evenmin, vermoeden we.

Nu te zien op Netflix

‘Iedereen beroemd’

In de nieuwe rubriek ‘AI AI AI’ in ‘Iedereen beroemd’ experimenteren elke woensdag twee bekende Vlamingen met artificiële intelligentie. Vandaag proberen Delphine Lecompte en Marnix Peeters met behulp van ChatGTP samen een verhaal te schrijven. Peeters: ‘Delphine en ik wilden het zo vettig en ellendig dat ChatGPT is ontploft’

Om 19.45 op VRT 1

‘De zaak-Rombley’

Vernond Rombley is 19 als hij vijftien jaar cel krijgt voor een roofmoord in Willemstad. De jongen, die nooit eerder met het gerecht in aanraking kwam, zit vast in de beruchte Koraal Specht-gevangenis in Curaçao. Hij bekende de moord in Whatsapp-gesprekken met vriendinnen, maar houdt vol dat hij dat deed om op te scheppen. De bewijzen tegen hem zijn flinterdun en zijn Nederlandse advocaten zijn ervan overtuigd dat hij niet de schutter is.

Om 21.10 op NPO 3

‘Laurent: prins op overschot’

Begin jaren 90 ontpopt Laurent zich tot een voorvechter van dierenrechten, meer bepaald die van honden. Hij beschouwt de dieren als een remedie tegen eenzaamheid en schrijft een boek met de ronkende titel ‘De hond als gids in de kunst en in de stad’. Nadien profileert ‘Monsieur Woef’ zich als een groene jongen en wordt hij erg dik met de groene minister Vera Dua.

Om 21.20 op Canvas

Lees ook: Documentairemaker na kritiek prins Laurent: ‘Er was nul communicatie. Een geval van de fameuze Coburgse koppigheid, zeker?’

‘Gustaph, de weg naar Liverpool’

Aan de vooravond van zijn optreden in de halve finale van het Eurovisiesongfestival in Liverpool vertelt Gustaph aan Peter Van de Veire welke weg hij heeft afgelegd. Hoe heeft hij zich voorbereid, en wie is Gustaph, né Stef Caers, echt?

Om 21.45 op VRT 1

‘Champions League: AC Milan - Internazionale’

Nadat Kevin De Bruyne Manchester City gisteren met een verrukkelijke pegel langszij Real Madrid bracht, is het vandaag de beurt aan de andere Belgen in de Champions League om te schitteren. In de Milanese derby staan mogelijk vier landgenoten op de spelerslijst: Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Divock Origi (AC Milan) en Romelu Lukaku (Internazionale). De kans dat één van hen in de basis staat, is evenwel klein.

Om 20.35 op VTM 2

A Bunch of Amateurs Beeld VPRO

‘A Bunch of Amateurs’

De Bradford Movie Makers is één van de oudste clubs van amateurfilmmakers in het noorden van Engeland. De leden zijn vrijwel allemaal 70-plussers en blijven koppig samenkomen om dat ene meesterwerk op pellicule vast te leggen. Ondertussen zijn ze ook naarstig op zoek naar financiële middelen: de huur is al jaren niet betaald en hun gebouw staat op instorten.

Om 22.50 op NPO 2

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids