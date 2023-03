Vanavond op tv: een fabelachtige tachtiger, de slinkse trucs van Big Oil en clubben met een technopaus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Winteruur’

Onze eminente ex-hoofdredacteur Guy Mortier omzeilt morgen, het snorhaar wapperend in de wind, de kaap van de 80. Al een hele week wordt hij uitgebreid in de bloemetjes gezet en nu mag hij ook als allerlaatste gast van het seizoen een zelfgekozen tekst voorlezen in ‘Winteruur’. Welke fabel heeft de Man van Taal meegebracht?

Om 22.50 op Canvas

‘The Power of Big Oil’

Al decennialang schiet de politiek pijnlijk tekort in de bestrijding van de klimaatverandering, en dat terwijl er al sinds de jaren 70 studies bestaan die zwart op wit de gevolgen van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde aantonen. Dit tweeluik laat zien met welke slinkse trucs de machtige fossiele brandstofindustrie de wetenschap jarenlang dwarsboomde.

Om 21.20 op Canvas

‘Laurent Garnier: Off the Record’

De Parijse technopaus Laurent Garnier laat wereldwijd danstempels daveren op hun grondvesten met hits als ‘The Man with the Red Face’ en ‘Gnanmankoudji’, maar voor een documentaire over zijn leven deinsde hij aanvankelijk terug: ‘Pas toen de Franse filmmaker Gabin Rivoire voorstelde om de geschiedenis van de dance te vertellen met mijn levensverhaal als leidraad, stemde ik toe.’

Om 23.05 op Canvas

‘Shadow and Bone: seizoen 2’

In het tweede seizoen van de fantasyreeks gebaseerd op de youngadultboeken van Leigh Bardugo gaan Alina en haar wapenbroeders op zoek naar mythische voorwerpen die haar krachtiger kunnen maken, zodat ze de booswicht genaamd The Darkling finaal kan uitschakelen. Keren ook terug: Kaz Brekker en zijn flamboyante dievenbende, de interessantste personages uit het eerste seizoen.

Nu te zien op Netflix

Lady Gaga en Bradley Cooper in 'A Star Is Born' Beeld Warner Bros. Pictures

‘A Star Is Born’

Hoewel dit verhaal al drie keer eerder werd verfilmd (in 1937, 1954 en 1976), zult u ons hier zeker niet horen beweren dat deze versie overbodig is. Debuterend regisseur Bradley Cooper vermijdt het platte sentiment die de versie uit 1976 zo ongenietbaar maakte en neemt rustig de tijd om de liefde tussen Jackson (Cooper zelf) en Ally (Lady Gaga) te laten openbloeien.

Om 20.35 op Play5

